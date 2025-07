Amiga de modelo Rashab García rompe el silencio y asegura que esta fue la razón del doble crimen

Una de las amigas más cercanas de la modelo Rashab García y su amigo Nelson Pavón rompió el silencio y aseguró que, para su círculo íntimo, el terrible crimen se pudo haber originado por celos.

Rashab García modelo que fue asesinada. (Cortes /cortesia)

La amiga, quien por temor pidió no revelar su nombre, afirmó que los recuerdos todavía duelen en el alma, y que en su mente no deja de dar vueltas sobre lo ocurrido.

Novio de modelo Rashab García se presentó ante las autoridades junto a su abogado. Foto Exclusiva para La Teja. (cortesía/Novio de modelo Rashab García se presentó ante las autoridades junto a su abogado. Foto Exclusiva para La Teja.)

“Esa es la conclusión que las personas más cercanas tenemos, aunque el OIJ investiga dos móviles, la investigación ha sido muy cerrada. Es muy doloroso que ya no tengamos a ninguno de los dos. Para mí, perder a Nelson ha sido muy duro, era más cercana con él”, expresó la joven, quien aún no puede asimilar la tragedia.

Rashab, de 32 años, y Nelson, de 34, eran inseparables.

Aunque muchos allegados pensaban que terminarían como pareja, ambos insistían en que su relación era una amistad leal, llena de cariño y protección.

Los restos encontrados confirmaron que eran de Nelson y Rashab (Alejandra Morales, La Teja/Alejandra Morales, La Teja)

Nelson, según su amiga, estaba siempre pendiente de Rashab.

“Yo lo vacilaba y le decía que era el guardaespaldas, porque siempre acudía a ella. No estaba contento con la relación que ella tenía, pero solo él sabía por qué. La pareja de Rashab era celoso y controlador y creemos que se sintió amenazado, pero, además, ella era una mujer libre que, por su carácter, se enfrentaba a quien fuera”.

Ese novio, identificado como un prestamista de apellidos Bustos Mata, alias Negro, es hoy el principal sospechoso del doble crimen.

“Una de nuestras amigas trató de visitar a Negro para preguntarle por qué había matado a Rashab, por qué nos hizo este daño, qué fue lo que pasó, porque ella está muy afectada y quiere encontrar respuestas, pues le parte el alma la hija de Rashab, a quien le arrebataron a su mamá, pero él parece que se negó a recibirla”, dijo.

Según las autoridades judiciales, Negro fue la última persona que estuvo con Rashab y Nelson ellos con vida. Los tres salieron de un bar rumbo a la casa de la modelo en Orotina, el pasado 25 de abril. Desde entonces, no se supo más de ellos y se dio la alerta por la desaparición.

Rashab García y su amigo Nelson Pavón. (redes/Instagram)

El 14 de mayo, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que los restos óseos calcinados, hallados en una finca en Dulce Nombre de San Mateo, correspondían a ambos amigos.

Así lo confirmó el director del OIJ, Randall Zúñiga: “Los laboratorios de Ciencias Forenses lograron establecer, fehacientemente, que los restos encontrados corresponden a Rashab y Nelson”.

Además de Bustos, hay otros tres hombres vinculados a la causa penal.

Uno de ellos es de apellido Duarte, quien cumple un año de prisión preventiva por el homicidio.

Otro es Brenes Castillo, quien manejaba el vehículo de la modelo en Guápiles; él debe firmar cada 15 días ante las autoridades.

El tercero es Montenegro, hermano de un jugador de Primera División, quien tenía restricciones, como no salir de Puntarenas y no comunicarse con testigos. Este último fue detenido, por segunda vez; al parecer, por estar limpiando la vivienda donde, se presume, ocurrieron los asesinatos.

La amiga de las víctimas recuerda que la última conversación con Nelson fue para decirle que tenía muchas ganas de verlo y conversar.

“Quedamos de vernos pronto”, dijo la joven.

Mientras que con Rashab, habló un ratito porque ella andaba haciendo unas vueltas.

“Quedamos de ver si hacíamos algo pronto; ella quería poner un negocio, estaba llena de sueños, le gustaban las cosas caras y bonitas. Siento que, tal vez, quería empezar a emprender sola. Yo le decía que ella, con ese cuerpo y esa cara, podía vender lo que fuera, porque de verdad era preciosa”.

La muerte de ambos le arrebató a esta mujer el sueño.

“A veces, agarro el teléfono para llamarlo (a Nelson) y es ahí donde caigo en cuenta de que ya no está. Es sumamente doloroso. No me imagino cómo están sus familias. Ya nada nos los va a devolver, pero confiamos en que la justicia no los va a olvidar. Ojalá que pronto se cierre este caso porque es tan duro, sobre todo los rumores de la gente que habla y juzga sin saber”.

En este caso, el OIJ maneja dos posibles crímenes; uno de ellos era pasional por celos, y otra línea que no fue revelada; sin embargo, las diligencias por este hecho siguen avanzando.

Se espera que pronto se realice la audiencia preliminar.