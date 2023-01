Amiga de pareja fallecida en choque en Puntarenas: “Siempre andaban juntos”

Johanny Ledezma tenía 54 años y su esposo Lorenzo Chavarría, tenía 75 años. Foto: Facebook

Inseparables, así era la pareja de esposos que murió en el accidente ocurrido la mañana de este martes 3 de enero en Puntarenas.

Ellos fueron identificados esta tarde por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como Johanny Ledezma Leitón, de 54 años, y su esposo, Lorenzo Chavarría Barrantes, de 75 años. Sin embargo, con esos nombres en el Puerto nadie los conocía, pues de cariño sus allegados les decían Joha y Negro.

Ellos eran vecinos de Juanilama de Esparza y era común verlos en su moto trabajando o haciendo mandados. Era muy extraño verlos separados.

“Siempre andaban juntos, yo los veía con frecuencia y aunque a veces, igual que uno, la pasaban duro, siempre andaban alegres. Ella era una mujer muy dulce, fue terrible recibir una noticia así”, dijo Rita Cano, amiga de la pareja.

La Central de la Cruz Roja informó que a las 8:12 a.m, se dio un choque entre una moto y un tráiler en la entrada a Salinas en Caldera, Esparza.

Juan Mora, oficial de Tránsito, comentó que, según testigos, al parecer, la moto salió de una calle y atravesó la vía y aunque el trailero le pitó varias veces, no lo escucharon y el conductor del tráiler no pudo hacer nada para evitar el accidente.

Cuando las ambulancias llegaron al sitio ambos ya estaban fallecidos. Así lo confirmó el cruzrojista Jorge Matamoros.

La pareja iba a salir a la Ruta 27 cuando se dio el accidente, (cortesia)

Muchas personas que presenciaron el accidente quedaron en shock ante lo ocurrido, pues el impacto fue tan fuerte que una de ellas resultó decapitada.

Aunque el suceso ocurrió sobre la Ruta 27 no fue necesario que cerrarán la carretera, pero sí se produjeron presas interminables durante la mañana.

“Nosotros íbamos para la playa cuando escuchamos un estruendo; viera qué impresionante, esas personas murieron de inmediato, pero la escena fue terrible, un dolor para la familia. El señor del camión estaba muy triste porque no pudo hacer nada, son cosas que ocurren en segundos por imprudencia.

“Le llama a uno la atención que dicen que son vecinos de la zona y saben el peligro para salir a la carretera. Solo queda pedir paz en la calle y paz para sus familiares”, dijo Ernesto Rojas, testigo.

El OIJ informó por medio de la oficina de prensa que, según las primeras investigaciones de los agentes, “la pareja iba saliendo de un pueblo que se llama Villa Nueva, tenían la intención de ingresar a la Ruta 27 con dirección Caldera-San José, hacen un giro indebido y son impactados por un tráiler que iba de Caldera a San José”.

El trailero resultó ileso y contaba con todos los documentos al día.

Doña Rita contó que en el momento del accidente Joha y Negro iban a pescar un ratito, para luego ir a preparar algo de almorzar. Don Lorenzo era pescador de toda una vida.

“Joha siempre lo acompañaba, él era un poco mayor y ella siempre lo estaba cuidando, tenían muchos años de estar juntos. Ella era la segunda pareja de él, no estaban casados, pero hicieron la vida juntos.

“Hace unos días los vi donde iban en la moto, nos saludamos y hoy fue que estaba comprando algunas cosas en el supermercado cuando me dijeron que Joha había tenido un accidente. Le pedí a mi hijo que me llevara y sí, vimos a varios de sus familiares muy afectados, uno de sus hijos. No entiendo qué pasó porque ellos de esa calle han salido montones de veces”, dijo Cano.

La pareja tenía tres hijos hombres, todos mayores de edad.

Los cuerpos fueron trasladados a la Medicatura Forense.