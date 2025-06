Amiga de víctima de femicidio exige justicia: “Ella me habla en sueños”

Ana Otárola Mora, de 47 años, cumplió un año de haber sido víctima de femicidio. Una de las amigas que más la quería, asegura que ha soñado con ella varias veces y le pide que se haga justicia por su caso.

Ana Jenny Otarola Mora, de 47 años, fue asesinada por su pareja, un joven de 25 años. Foto: Tomada de Facebook.

“Yo era amiga de ella desde hace mucho tiempo; nos conocimos en el barrio y como ella era tan dulce y tan alegre, hicimos clic muy rápido. Ha sido muy doloroso no tener a quien ir a buscar para contarle mis cosas, para que me escuche o me dé un consejo. He soñado muchas veces con ella”, dijo Flor Mena, amiga de Ana.

La mujer afirma que siempre en los sueños que tiene con la víctima le pide que pregunte si el hombre va a ir preso por lo que le hizo.

“Ella siempre me dice que quiere justicia, en mis sueños hablamos de que eso lleva su tiempo, pero que todos los que la queremos vamos a velar porque esa persona pague por la maldad que hizo, creo que ella necesita de esa justicia”, dijo.

La amiga asegura que siempre que se despierta, llora sin consuelo y le promete que ella va a ir al juicio y que va a velar porque esa persona cumpla la pena hasta el último día.

“He pasado a pedir información para saber cuándo hay juicio, pero yo no soy familia directa, entonces no me dicen nada, pero uno de sus familiares me comentó que todavía no les han dado una fecha. Ya está ese hombre detenido y hace bastante; entonces, no entiendo por qué duran tanto, se siente uno demasiado impotente”, dijo.

El dolor por la ausencia de Ana ha sido lo más duro para su amiga.

“Nosotras, en cualquier lado que nos veíamos, nos poníamos a volar pico, como dice uno, y nos daban hasta dos horas debajo del sol. Yo no frecuentaba la casa de ella porque sabía que había problemas y muchas veces le había pedido que por favor lo dejara”.

Ana Otárola mujer asesinada en Guácimo (Cortesía)

Flor insiste en que ella le había pedido a Ana que, para evitar una tragedia, se alejara del hombre que hoy es el sospechoso de asesinarla.

Sostiene que el sospechoso del femicidio, de apellido Castrillo, de 24 años, había enamorado a su amiga.

“El muchacho andaba en adicciones y yo siento que ella se enamoró, y quería ayudarlo a salir adelante, pero los planes de él eran otros. Yo siempre la miraba a los ojos y le preguntaba: ‘ese hombre te está maltratando’ y ella bajaba la cabeza y no decía nada, pero yo lo sentía porque, a veces, había una tristeza en ella que no era normal”, confesó.

La allegada afirma que muchas veces se ha preguntado por qué Ana guardó silencio, si tenía el apoyo de su familia, y de haber sabido que era tan grave, la hubieran alejado de él.

“Lo único que siempre decía era que él se ponía bravo, pero que no le hacía daño; no obstante, muchas veces le pidió perdón por cosas que le hacía. Hay días en los que me siento mal y me pongo a preguntarme por qué no fui más necia con ella”, dijo.

La Teja consultó a la Fiscalía en qué estado se encuentra el caso contra el sospechoso, ellos indicaron que.....

El sospechoso se encuentra descontado prisión preventiva. Foto: MSP.

Castrillo fue detenido luego de que varios vecinos lo reconocieran en una foto que fue difundida por la policía.

La captura se dio un día después del femicidio, a cinco kilómetros de la escuela de La Perla de Guácimo, por donde el sospechoso andaba con machete en mano.

El cuerpo de Ana fue encontrado el miércoles 4 de junio en la cuartería en Guácimo, donde vivía con Castrillo, porque un hermano de ella, asustado porque desde el sábado no la veía, percibió un mal olor que salía del sitio y decidió abrir el candado y entrar.

Ella estaba cobijada y tenía varias heridas de cuchillo. Se cree que su muerte ocurrió el sábado 31 de mayo, último día en que la vieron.

Luego del crimen, el hombre, aparentemente, se llevó una cocina de gas.

Un hermano de Ana había dicho que ya él había amenazado al hombre con que no la tocara porque, cuando consumía droga, la agredía.

Ana tenía dos hijos que no eran del sospechoso.