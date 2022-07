Amigo de joven fallecido en choque: “Era un amante del fútbol y las motos”

Joseph Miranda Martínez, de 21 años, será recordado por sus amigos y allegados como un joven alegre, amante de las motos y el fútbol, siempre disponible para sus amigos.

Él viajaba en moto cuando se estrelló contra un poste y perdió la vida, según comentó Cristian Vargas, allegado de Miranda.

Joseph Miranda tenía 21 años. Foto: Cortesía (cortesia)

Joseph era hermano de crianza del jugador Orlando Galo del Club Sport Herediano, pues el papá de Vargas acogió a Galo desde que era pequeño y se vino a jugar a San José. El jugador recibió la triste noticia antes de salir a jugar la Supercopa ante el Cartaginés el pasado sábado, por lo que decidió dedicarle el partido.

[ Orlando Galo dedicó la Supercopa a hermano fallecido en un accidente de tránsito ]

“Joseph era uno de los esos amigos que siempre están, más bien era yo él que por tiempos me perdía, me fui a vivir a Guanacaste y siempre le decía que se viniera a dar una vuelta y me quedé esperándolo, nos conocimos en las ligas menores, él amaba jugar fútbol, me duele muchísimo lo que ocurrió, sobre todo por sus padres, siempre hablaba muy bonito de ellos y también de su hermana”, dijo Vargas.

El amigo asegura que en un par de ocasiones le dijo a Miranda que mejor no anduviera en moto porque era peligroso.

“Yo me caí en mi moto y me quebré una pierna me tuvieron que poner pines y por eso les agarre idea, un amigo de los dos me avisó del accidente”, dijo.

Joseph iba en su moto junto a un amigo la tarde del sábado por el barrio Corazón de Jesús en Atenas cuando se estrelló contra un poste y falleció.

[ Hombre muere atropellado en Circunvalación ]

Este lunes a las 6:30 de la tarde, algunos amantes de las motocicletas realizarán una caravana para despedir a Joseph, la cual saldrá de las bomba La Tropicana en Alajuela. La actividad la organiza la página de Facebook: Aceleración Alajuela.

Miranda jugó en las divisiones menores de la Liga y Grecia.

La Teja intentó ubicar a Galo, sin embargo, fue imposible pese a los mensajes que le enviamos.