Amigo de primos enterrados en bar fue el último en verlos vivos y dio dos versiones diferentes

Un muchacho de nombre Marcos podría ser clave para resolver la macabra muerte de los primos Carlos Alberto Barboza Chacón y Jorge Humberto Barboza Abarca, pues él habría sido él último que compartió con ellos antes de que fueran atacados de muerte en un bar.

Xinia Abarca, mamá de Jorge, le confirmó a La Teja que ella supo de este hombre desde el sábado 8 de febrero, cuando en su desesperación, al ver que su hijo no le contestaba los mensajes ni llamadas, lo fue a buscar al apartamento donde él vivía en San Josecito de San Isidro de Heredia

“Mi hijo no me contestaba los mensajes, el viernes le escribí y como no me contestó, pensé: los hijos son así, a veces no contestan, debe estar ocupado, en algún momento me contesta, en la noche le puse otro, el sábado también le escribí.

“Pero, averiguando resulta que el último muchacho que estuvo con ellos dio varias versiones”, manifestó la mamá.

Esta madre quiere que Marcos sea claro ante las autoridades y diga la versión de los hechos.

“Hay dos audios en los que dice que está en Dude’s, que hay un mosquero, que le van hacer un viaje millonario y le vuelve a decir a la muchacha que le manda los mensajes: ‘estoy en Dude’s por aquellos’, le mandó el video en donde están, por eso el OIJ se enfocó ahí en el bar”, mencionó doña Xinia.

Carlos Alberto Barboza Chacón y Jorge Humberto Barboza Abarca estuvieron desaparecidos y fueron hallados enterrados en bar Dude’s. Foto: Redes sociales (Redes sociales/redes sociales)

La señor no conoce a Marcos, pero llegó a saber de él, porque un vecino del apartamento donde vivía su hijo le dijo que la noche del jueves vio a Jorge con Marcos.

“Ese muchacho (Marcos) andaba mucho con Jorge, eso es lo que me cuentan, porque yo vivo en otro lado y trabajo. Mi hijo venía a mi casa y hablábamos, pero yo no lo visitaba mucho, entonces no sabía de las amistades de él en ese lugar, dicen que era muy apegado a él, iban y venían, pero eso es lo que dicen.

“Sé de él por lo que está pasando, nosotros fuimos a buscar a Jorge (antes de descubrir el homicidio) a la casa de él, para ver si era que estaba ebrio en la casa de Jorge. Un vecino amigo de él, nos dijo: ‘ay es que ellos andaban con Marcos’, entonces llamó a Marcos y él le respondió que ellos (los primos) lo habían ido a dejar y que no sabía para dónde habían cogido, por que él, supuestamente, estaba tomado.

“Después yo lo llamo en la tarde, cuando iba a poner la denuncia, y él me dice otro cosa: ‘que ellos (Carlos y Jorge) estaban buscando problemas y que él prefirió salir e irse, que tenía el teléfono descargado, que había cogido un taxi y se había ido”, recordó la mamá.

Marcos no está entre los detenidos que tiene el OIJ, pero la familia espera que él termine de resolver este estremecedor hecho que tiene a dos familias de luto.

Carlos Alberto Barboza Chacón y Jorge Humberto Barboza Abarca fueron asesinados en un bar y el OIJ trata de esclarecer las causas.