Amigos esperan un milagro para hombre que lleva 13 días en coma por terrible accidente

Sidney Llorente está muy grave en el Hospital México (Cortesía)

Un milagro es lo que esperan los amigos de Sidney Llorente, de 42 años, quien este martes cumplió 13 días de estar luego de sufrir un accidente de tránsito.

A este hombre trabajador y muy pulseador lo conocen en Quepos como Chino, donde es muy querido, pues trabaja en una ferretería.

Sidney está luchando por su vida en el Hospital México, el accidente ocurrió el pasado 21 de marzo en La Inmaculada de Quepos, Puntarenas.

Su amigo Harold Rodríguez, quien es dueño del negocito Novedades Maru, en el Mercado Municipal de Quepos frente a la farmacia, nos contó que Chino está muy grave y aunque a su familia le dijeron que estuviera preparada para lo peor desde que ocurrió el accidente, él sigue luchando en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Del accidente es poco lo que se sabe, solo que él iba en una moto cuando, por razones que están en investigación, perdió el control y chocó contra un muro.

“A mí me extrañó mucho que anduviera en moto porque yo lo conozco desde que somos unos chiquillos aquí en el pueblo, él y su mamá son chilenos y llegaron a Quepos hace un montón de años, cosa de unos 35 años y sé que andaba en carro, pero en moto no, lo que se ha dicho es que alguien le prestó la moto”.

Al Sidney lo llevaron cuando ocurrió el accidente al Hospital de Quepos en condición crítica, apenas los médicos lograron estabilizarlo lo trasladaron al Hospital México.

El hombre lleva 13 días internado en la Unidad de Cuidados Intensivos Foto: Cortesía

Don Harold cuenta que la principal lesión que sufrió Chino fue en la cabeza, con mucha tristeza asegura que lo que les han dicho es que el cráneo se le abrió y tuvo exposición del cerebro, el golpe fue demasiado fuerte y por eso ha estado en coma.

Al parecer, también sufrió otras lesiones, pero la inflamación en la cabeza es la que más les preocupa por el momento.

La preocupación en la comunidad es grande y son muchos los amigos que están al tanto de su condición.

“Él es amigo mío y me di cuenta del accidente pero hasta hace tres días, la verdad es una gran tristeza porque es una persona que siempre ha sido muy buena y muy servicial, cuando me dijeron pensé que estaban equivocados porque él no manejaba moto, me tiene con mucha duda el accidente, pero no he podido ir donde la familia para conversar con la mamá, ya que ella es una señora mayorcita, uno llama al hospital y solo dicen que Chino está muy mal y muy grave, a mí me gustaría poder ir a San José a verlo, porque sé que él no tiene más familia, estoy viendo cómo hago porque no sé si me van a dejar entrar”, dijo Carlos Campos, amigo.

“Vea que dicen que las lesiones son terribles, pero cuántas personas salen de un coma, cuántas se recuperan de algo terrible, no se sabe con que secuelas, pero los milagros existen y el único que decide usted ya sabe quién es, el hombre (Dios), yo la última vez que lo vi fue hace más de 22 días que lo estuve vacilando cerca del mercado, me duele mucho”, aseguró Campos.

Don Harold se puso la camiseta y empezó a pedir ayudas para Chino, pero sobre todo para la mamá de él que es un señora adulta mayor.

“La mamá de él ya es bastante mayor, él todo era para ayudarla a ella, económicamente él le hacía frente a los gastos de los dos, y ahora ella está pasando una situación dura, yo hace tiempo viví algo parecido (no dio detalles) y recibí una ayuda que no esperaba y no sabe cómo lo agradezco, ella no había podido ir a verlo por dinero, pero ya mañana una familia la va llevar para que pueda estar con él”, dijo el buen amigo.

Don Harold tiene en su tiendita una chanchito para recibir ayudas, pero también si usted quiere echarle un empujón a la familia lo puede hacer al 8991-7816 a nombre de Harold Rodríguez.

Chino y su mamá viven a unos cinco minutos del centro de Quepos.