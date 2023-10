Ángel de jovencita atropellada por el tren quiere reencontrarse con ella

Miguel Batista es voluntario de la Cruz Roja. (cortesia)

Miguel Batista se convirtió en un ángel para una jovencita que fue atropellada por el tren y logró sobrevivir, aunque ella aún está hospitalizada este héroe sin capa tiene la ilusión de verla de nuevo y hasta le mandó una pulserita al hospital.

Don Miguel es conocido en su amado Batán de Matina, en Limón, como el Bataneño porque así se llama su página de noticias en Facebook. Él es todo un personaje y una persona muy querida porque siempre anda viendo como ayuda a los demás, es voluntario de la Cruz Roja desde hace 28 años, es corresponsal de noticias, dirigente del Grupo 86 de los Guías y Scouts de Batán y es locutor.

La muchacha quedó prensada debajo del tren.

Él vacila y asegura que gracias a Dios hace de todo, hasta es trabajador municipal.

El pasado 13 de octubre, según nos contó, él estaba en una reunión de los Scouts cuando lo llegaron a llamar porque el tren había atropellado a una mujer.

En esta captura de pantalla se ve a don Miguel en el momento de la emergencia. (cortesia)

“En la comunidad saben que uno es voluntario de la Cruz Roja, cuando llegué la muchacha estaba prensada debajo del tren, era muy jovencita, yo empecé a decirle que necesitaba que me contestara lo que yo le preguntaba, que todo iba a estar bien, que necesitaba que me hablara, que no se durmiera, que íbamos a hablar bastante y que ya la ayuda venía de camino, que la íbamos a sacar de ahí, en eso pasé casi 40 minutos, en este tiempo de emergencias es muy importante que la persona se mantenga conciente”, contó Miguel.

El accidente se dio frente a la plaza de Batán.

Miguel asegura que la gente creyó que la muchacha estaba muerta porque según los testigos era increíble pensar que ella estuviera viva.

En varios videos que circularon en redes sociales del accidente se oyen los gritos: “está viva, está viva”.

“Es muy duro en estos accidentes ver que la gente me dice que le ayude, que quiere vivir, que la saquen de ahí, uno siente angustia y adrenalina para actuar, uno sabe de primeros auxilios y se desespera de ver a una persona así. Con una llave logramos quitar una varilla que le estaba prensando la panza y luego fue liberada”, dijo Batista.

Migue sintió paz cuando vio que la muchacha identificada como Noilyn González, de 18 años, ya iba para la Clínica de Batán.

“Yo he estado pendiente de la salud de ella y he estado conversando con la mamá, a ella la trasladaron al Hospital Calderón Guardia y ahora está en el INS, la verdad es un milagro, los doctores pudieron salvarle la pierna, es de verdad un milagro que esté con vida, me siento muy contento, hace unos días le di a la mamá una pulserita de Superchica para que se la diera, porque solo una superchica sobrevive a algo así, su mamita está con ella en San José cuidándola y yo sé que muy pronto va estar bien”, dijo Miguel.

LEA MÁS: Mujer que apareció en canal fue aparentemente asfixiada

Este corresponsal espera verla pronto en las calles de Batán para poderle gritar: “superchica”.

“Para mí es muy significativo que ella se esté recuperando porque hace dos años me tocó atender un caso en ese lugar porque el tren atropelló a una mujer embarazada, hicimos todos los esfuerzos por salvarla, pero ella murió horas después en el hospital”, recordó.

El accidente

En el caso de Noilyn hay dos versiones, una que ella traía audífonos y la segunda que venía distraída y al reaccionar ya venía el tren. Ella intentaba cruzar la vía porque su novio estaba al otro lado de la calle.

“Dios puso su mano sobre ella”, dijo Miguel.

En La Teja tratamos de conversar con la mamá de Noilyn, pero no ha respondido los mensajes ni llamadas.

“Yo le digo a la gente que si sabe de primeros auxilios y un día se topa con una emergencia no dude en ayudar a los demás”, dijo.

El ángel también trabaja como payasito. Fotos: Cortesía Miguel Batista (cortesia)

"