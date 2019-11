“Yo les preguntaba a la mamá y a la abuela de la chiquita por qué la niña no se veía, que por qué ya no la traían, ella iba a mi casa, yo les preguntaba por qué no traían a la bebé y decían que estaba donde una madrina o donde un hijo de ella, todo el que llegaba decía que la chiquita no estaba, eran puras mentiras, lo que no sabíamos era lo que estaban haciéndole”, relató.