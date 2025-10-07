Angustia en Guadalupe: joven de 23 años fue salvado de morir en el río Torres

Un hombre fue rescatado en el río Torres en Guadalupe (Cruz Roja/Cortesía)

La Cruz Roja atendió este martes una emergencia en el río Torres, cerca de la plaza Carolina, donde un hombre de 23 años cayó al cauce del río.

Según el cruzrojista Luis Rodríguez, quien participó en el rescate, al llegar al lugar la primera unidad confirmó la situación.

“Cuando llegamos, encontramos al joven en el cauce del río, por lo que los socorristas se encargaron de rescatarlo antes de que la fuerte corriente se lo llevara”, aseguró.

Rodríguez indicó que el hombre presentaba lesiones importantes debido a los golpes sufridos durante la caída y que necesitaba atención médica urgente, por lo que fue trasladado al hospital Calderón Guardia para recibir tratamiento.

La emergencia fue atendida por un total de seis unidades de la Cruz Roja.

Los pormenores de cómo el nombre cayó en el río no trascendieron.