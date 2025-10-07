Sucesos

Angustia en Guadalupe: joven de 23 años fue salvado de morir en el río Torres

Joven sufrió terribles golpes al caer al río Torres

Por Silvia Coto
Un hombre fue rescatado en el río Torres en Guadalupe
Un hombre fue rescatado en el río Torres en Guadalupe (Cruz Roja/Cortesía)

La Cruz Roja atendió este martes una emergencia en el río Torres, cerca de la plaza Carolina, donde un hombre de 23 años cayó al cauce del río.

Según el cruzrojista Luis Rodríguez, quien participó en el rescate, al llegar al lugar la primera unidad confirmó la situación.

“Cuando llegamos, encontramos al joven en el cauce del río, por lo que los socorristas se encargaron de rescatarlo antes de que la fuerte corriente se lo llevara”, aseguró.

Hombre fue rescatado al caer al río Torres

Rodríguez indicó que el hombre presentaba lesiones importantes debido a los golpes sufridos durante la caída y que necesitaba atención médica urgente, por lo que fue trasladado al hospital Calderón Guardia para recibir tratamiento.

La emergencia fue atendida por un total de seis unidades de la Cruz Roja.

Los pormenores de cómo el nombre cayó en el río no trascendieron.

guadaluperío torresjovenríojoven cayó a río
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

