Aparatoso vuelco de microbús en ruta 32 deja dos menores heridos

Un microbús volcó en la ruta 32, a la altura del río Sucio, en San Isidro de Heredia, y dejó cuatro personas que requirieron atención de la Cruz Roja Costarricense, entre ellas tres menores de edad.

Según la Benemérita, la emergencia fue reportada a las 5:40 p. m., aproximadamente cuatro kilómetros después del río Sucio, en dirección hacia San José.

De acuerdo con la información suministrada, los socorristas valoraron a un adulto y tres menores de edad.

Los cuerpos de emergencia informaron que dos de los menores fueron trasladados directamente al Hospital Nacional de Niños, ambos en condición urgente.

Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre sus edades, las lesiones que presentan ni las circunstancias que provocaron el vuelco.

Para atender el accidente de tránsito, la institución movilizó unidades de soporte avanzado, soporte básico y rescate.