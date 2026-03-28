¡Apareció con vida! Hallan a niño de 3 años que estaba desaparecido en Dota

La angustia que mantenía en vilo a los vecinos de La Cima, en el cantón de Dota, se transformó en alivio la tarde de este sábado, luego de que se confirmara que el niño de 3 años reportado como desaparecido fue encontrado con vida.

El niño apareció con vida (Cruz Roja/Cruz Roja)

La información fue confirmada por cuerpos de rescate, quienes detallaron que en estos momentos se realiza la extracción del menor hacia el puesto de mando, tras ser ubicado en la zona donde se desarrollaba el amplio operativo.

La emergencia había sido reportada a las 10:27 a.m. a través del sistema 9-1-1, lo que provocó la movilización inmediata de más de seis unidades y más de veinte cruzrojistas de la Cruz Roja así como equipos especializados y otras instituciones.

Durante varias horas, los rescatistas trabajaron intensamente en condiciones complejas, apoyados por la unidad canina y recursos especializados, luego de que el menor fuera perdido de vista por un familiar en cuestión de segundos.

El caso generó gran preocupación en la comunidad, cuyos vecinos también se mantuvieron atentos ante cualquier pista que ayudara a dar con el paradero del pequeño.

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