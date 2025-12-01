Apareció la hija de la modelo Karen Lobo y ella explicó qué fue lo que ocurrió

La reconocida modelo Karen Lobo anunció que su hija de 14 años, Kianny Herrera Lobo, apareció con bien luego de haber sido reportada como desaparecida desde la semana pasada.

La noticia generó alivio entre familiares, sus seguidores y personas que compartieron la alerta en redes sociales.

La modelo Karen Lobo agradeció a todas las personas que se preocuparon por la desaparición de la joven. (Jose Cordero)

La confirmación de la modelo

Este domingo, Lobo publicó una historia en sus redes sociales para informar la buena noticia y agradecer el enorme apoyo recibido durante la búsqueda.

“Mi hija acaba de aparecer, solo puedo decir que gracias a Dios está bien. Quiero agradecer a todas las personas que pusieron en oración a mi hija y por todo el apoyo que me brindaron. Gracias de corazón a todos, se les quiere mucho. Dios los bendiga”, escribió la modelo en su cuenta de Instagram.

El mensaje generó cientos de reacciones y muestras de alivio de parte de seguidores, colegas y conocidos.

¿Qué fue lo que pasó?

En conversación con La Teja, la modelo explicó con claridad qué originó la desaparición y por qué la joven no informó dónde estaba.

“La niña tuvo un disgusto con el papá y se fue a donde una prima, y de ahí se fue a la casa de una amiga. No quería decir dónde estaba. Al ver las noticias en redes sociales, la niña se alarmó y decidió regresar”, detalló.

La modelo explicó que la menor regresó tras alarmarse por la difusión de la noticia. (Captura/Tomada de Instagram)

Agradecida con quienes ayudaron

La modelo afirmó sentirse eternamente agradecida con todas las personas que compartieron la información, se solidarizaron o enviaron mensajes durante los días de angustia.

“Quiero agradecer a todas las personas que compartieron la noticia, de corazón gracias por las oraciones y tantos mensajes de apoyo y de consuelo”, expresó.

Nota realizada con ayuda de IA