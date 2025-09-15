Aparente torbellino pasa por el centro de San José causando grandes daños

Un aparente torbellino pasó por el centro de San José y causó grande daños. (Cortesía/Un aparente torbellino pasó por el centro de San José y causó grande daños.)

Un aparente torbellino pasó por el puro centro de San José y causó grandes estragos, lo que provocó que muchas persona tuvieran que correr en busca de un lugar seguro.

Así lo informó la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), la cual indicó que esta situación se dio por el paso de la onda tropical #30, la cual ha causado afectaciones en distintas partes del territorio nacional.

Aparente torbellino pasa por el centro de San José

“A esta hora la mayoría de los incidentes se concentran en la Gran Área Metropolitana, como Curridabat, Montes de Oca y el cantón central de San José.

“Se reporta el paso de un aparente torbellino en el centro de San José, dejando afectación por caída de rótulos en avenida 2 y la caída de un árbol en el Paseo Colón”, informó la CNE.

Vientos causan estragos en el centro de San José

Uno de los hechos más aparatosos ocurrió en la parada de Vargas Araya, donde los fuertes vientos arrancaron los ventanales de la parte superior de un edificio, los cuales terminaron cayendo sobre dos vehículos. Afortunadamente ninguna persona resultó herida.

“En el cantón de Montes de Oca, se reporta el desbordamiento de la Quebrada Los Negritos”, agregó la CNE.

Vientos causan daños en el centro de San José

De acuerdo con las autoridades, a este momento se registran 22 incidentes por inundaciones: seis incidentes en Montes de Oca, seis incidentes en Curridabat, tres incidentes en La Unión, dos en San José, dos en Desamparados y un incidente en los siguientes cantones: Goicoechea, Upala y San Carlos.

La CNE mantiene la alerta amarilla para todo el territorio nacional desde ese domingo 14 de setiembre debido a la inestabilidad atmosférica.