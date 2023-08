Aquí le contamos cuándo las lluvias intensas comenzarán a disminuir

Las lluvias en Costa Rica han estado muy intensas durante las tardes, las noches y madrugadas de esta semana; sin embargo, este patrón comenzará a cambiar durante los próximos días.

Eladio Solano, del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), explicó que el país entrará en la dinámica normal de la estación lluviosa.

Esto significa que las lluvias no se irán por completo, sino que se podrá ver un poco de sol durante el día.

Los aguaceros de los días anteriores obedeció al paso de la onda tropical #30 esta siguió al océano Pacífico e interaccionó con la zona de convergencia intertropical y esto favoreció para que se desarrollara un sistema de baja presión, el cual generó nubosidad y lluvias casi que en todo el país.

Pronóstico del tiempo en Costa Rica

La intensidad de los aguaceros comenzará a disminuir, seguirán las lluvias típicas de la época. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Estas condiciones del sistema de baja presión irán disminuyendo paulatinamente, se mantendrán las lluvias típicas de la época. Para la tarde de este jueves 24 de agosto se esperan aguaceros de manera dispersa en el Valle Central, en el Caribe y zona norte, así como partes montañosas del Pacífico central y sur.

Para los siguientes días se espera que ya haya más sol, no obstante, no hay que olvidar que estamos en el fenómeno del Niño y esto provoca que las lluvias sean escasas en el país, pese a los aguaceros de los últimos días no se llegan a los niveles necesarios.