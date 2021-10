Arreglar hueco que se ‘tragó' taxi en Baviera de Alajuela salió en ¢7 millones

El arreglo del hueco que se tragó un taxi en la urbanización Baviera en Alajuela salió cariñoso pues la municipalidad comunicó que gastó ¢7 millones tapándolo.

El ingeniero y coordinador de alcantarillado pluvial, Lawrence Chacón, dijo por medio de la oficina de prensa de esta alcaldía que las obras de reparación ya terminaron.

Mientras que Jessica Chaves, periodista de la municipalidad, dice que el paso por la zona ya está habilitado.

“En el sitio hay dos vallas de seguridad justo en el lugar en el que se construyó una caja de registro para proteger esa construcción, el concreto debe fraguar y para ello se requieren al menos siete días, pero el paso está habilitado, no hay inconvenientes para la libre circulación en el sitio”, explicó Chaves.

Mientras el sitio está casi listo, don Eliécer Vega, dueño del taxi que cayó en el hueco, sigue esperando por su carro y que la muni le reconozca los daños.

“Denuncié a la municipalidad y el vehículo lo tengo en el taller, de momento lo estoy arreglando con mi aseguradora y esta le debe pelear a la muni por los daños, en el taller me dijeron que me iban a ayudar lo antes posible para que saliera pronto; el avaluó, de momento, es de ¢850 mil, se me dañaron las tijeretas, los compensadores, entre otras partes del carro.

“A veces no quisiera ir (a Baviera), pero ahí se le va pasando a uno, porque es un golpe muy duro, espero que en la semana que viene me entreguen el taxi”, comentó Vega.

El accidente ocurrió la noche del 23 de setiembre, luego de hacer un servicio de Alajuela centro a Baviera.

Los trabajadores de la municipalidad de Alajuela sellaron el hueco, pero hasta dentro de 7 días quitan las vallas para que el concreto selle. Foto: Francisco Barrantes Los trabajadores de la municipalidad de Alajuela sellaron el hueco, pero hasta dentro de 7 días quitan las vallas para que el concreto selle. Foto: Francisco Barrantes

Vecinos siguen con temor

Aunque en la alcaldía dijeron que cambiaron la tubería, los lugareños temen que colapse otra parte de la carretera.

Juan Carlos Vásquez, vecino de la zona, dice que no es la primera vez que se forma un cráter en esta comunidad.

“En este mismo sitio hace un tiempo ocurrió un hundimiento, sentimos miedo que se vuelva hacer un hueco frente a la casa de nosotros, porque el asfalto no se ve de buena calidad y además se ve el montón de remiendos que hay sobre esta calle”, consideró.

Don Álvaro Carvajal también teme que la presión del agua que pasa sea muy fuerte y vuelva a romper la calle.