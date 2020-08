“Alli, ve cuantos ❤ te has ganado, cuantas personas no pierden la fe en que vuelvas a mi lado; Alli, tengo tanto que contarte, amor; Alli, me haces tanta falta, pero ve cómo esa polilla trae esperanza y es lo que un país y tu familia no hemos perdido. Gracias de 💗 por aún después de casi seis meses siguen apoyando ah mi familia; Dios los bendiga, hermoso detalle como muchos”, posteó la mamá.