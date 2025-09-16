Asaltos, carros robados y abuso sexual: así operaba la temida banda de desarticulada por el OIJ

Los allanamientos se dan para detener a los sospechosos de asaltar casas y llevarse carros de alta gama

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza este martes un amplio operativo en Sarapiquí con el objetivo de desarticular una peligrosa organización criminal sospechosa de múltiples asaltos a viviendas y robos de vehículos de lujo.

Según las investigaciones, la banda es de Sarapiquí pero iba a actuar con extrema violencia a San Carlos, donde en uno de los asaltos, aparentemente, abusaron sexualmente de una mujer y en otro caso golpearon brutalmente a una víctima.

Los sospechosos seleccionaban viviendas luego de hacer una vigilancia y tras amedrentar a los ocupantes, sustraían automóviles de alta gama.

Según dijo el director del OIJ, Randall Zúñiga a Telenoticias, estos vehículos eran posteriormente comercializados en el mercado local, lo que les generaba cuantiosas ganancias.

Las autoridades vinculan a la agrupación con al menos siete casos recientes ocurridos en las últimas semanas en San Carlos, donde los vecinos vivían con temor por lo que estaba ocurriendo.

El operativo policial se realiza en Sarapiquí, donde se busca la captura de dos de los principales líderes de la organización. Estos son de apellidos Sánchez de 23 años y Ruiz de 32 años. Ellos al ver que la Policía llegó a la zona escaparon y ahorita hay un operativo para tratar de detenerlos.

En los allanamientos se encontraron pertenencias de supuestos afectados entre lo que había celulares. El OIJ ha logrado recuperar 4 vehículos en Guápiles y Guácimo, uno estaba en una venta de carros y otros tres en viviendas.

Noticia en desarrollo