Asesinan a balazos a hombre frente a minisúper en Alajuelita

Un hombre fue asesinado la noche de este jueves en un ataque armado en San Felipe de Alajuelita, San José.

El hecho se reportó frente al Minisúper La Guápil.

Los vecinos dieron la alerta de que se escucharon múltiples detonaciones, pero cuando las autoridades y rescatistas llegaron, ya un hombre estaba fallecido.

Tras el ataque, oficiales desplegaron un amplio operativo policial en la zona con el objetivo de ubicar al responsable del homicidio.

Un hombre fue asesinado a balazos en Alajuelita. Foto: Cruz Roja Costarricense

Por el momento ha trascendido que el fallecido sería de apellido Miranda.

Agentes judiciales se encargarán de realizar el levantamiento del cuerpo.