Sucesos

Asesinan a balazos a hombre frente a minisúper en Alajuelita

Los vecinos dieron la alerta tras escuchar los balazos

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Por Silvia Coto

Un hombre fue asesinado la noche de este jueves en un ataque armado en San Felipe de Alajuelita, San José.

El hecho se reportó frente al Minisúper La Guápil.

Los vecinos dieron la alerta de que se escucharon múltiples detonaciones, pero cuando las autoridades y rescatistas llegaron, ya un hombre estaba fallecido.

Tras el ataque, oficiales desplegaron un amplio operativo policial en la zona con el objetivo de ubicar al responsable del homicidio.

Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
Un hombre fue asesinado a balazos en Alajuelita. Foto: Cruz Roja Costarricense

Por el momento ha trascendido que el fallecido sería de apellido Miranda.

Agentes judiciales se encargarán de realizar el levantamiento del cuerpo.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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