Asesinan a una mujer a balazos dentro de un bar

Una mujer, de aproximadamente 38 años, fue asesinada a balazos dentro de un bar en El Roble de Puntarenas.

Johnny Zamora, de la Cruz Roja, dijo que la alerta la recibieron a las 8:10 p.m., de este sábado 21 de octubre.

El homicidio ocurrió dentro de un bar en El Roble de Puntarenas. Foto: con fines ilustrativos

La víctima recibió impactos en la espalda y en el abdomen. Los rescatistas la declararon sin vida en el local comercial.

Al parecer, la víctima trabajaba en el bar, pero esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Los pistoleros llegaron al lugar y sin piedad, le quitaron la vida frente a la mirada de otras personas que se encontraban en el sitio, que afortunadamente no resultaron heridos.

Las causas de este ataque no han trascendido, versiones no oficiales señalaban que podría tratarse de los temidos préstamos gota a gota, no obstante es parte de la investigación judicial.

El centro de Puntarenas es la tercera zona más violenta del país, en la que las autoridades atienden más homicidios.