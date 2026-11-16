Camilo Rodríguez, periodista costarricense, fue asesinado a balazos este lunes 16 de noviembre en la ruta 32, cerca de Santo Domingo de Heredia.

Camilo Rodríguez fue asesinado este lunes 17 de noviembre. Facebook

Fuerza Pública tiene un fuerte operativo por un ataque a balazos contra un pick up rojo en el que estaba el comunicador.

Rodríguez habría tomado notoriedad por hacer denuncias públicas contra narcotraficantes.

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La noticia fue confirmada Raúl Rivera, director Regional de la Fuerza Pública. La Policía mantiene un operativo para ubicar una moto blanca montañera con dos personas abordo.

Los vecinos de San Miguel de Santo Domingo de Heredia relataron que escucharon seis detonaciones pero por la cercanía con un polígono de tiro en la zona los balazos no llamaron la atención de inmediato.

Camilo Rodríguez fue asesinado este 16 de noviembre en San Miguel de Santo Domingo, en Heredia, mientras se desplazaba en su vehículo. (Foto: Alonso Tenorio/Foto: Alonso Tenorio)

Sin embargo, fue segundos después que los vecinos vieron que había un carro rojo y que era conducido por Camilo Rodríguez.

Camilo Rodríguez fue asesinado

“Fue muy impactante ver que era el periodista Camilo Rodríguez porque uno no lo conoce en persona pero si por sus videos”, dijo uno de los vecinos.

La Cruz Roja Costarricense recibió el despacho a las 3:21 p. m. una ambulancia hasta San Miguel de Santo Domingo, sobre la ruta 32 para atender un herido de bala.

Luis Rodríguez, paramédico de la institución, explicó que al llegar encontraron a un hombre dentro de un vehículo, con múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Cruz Roja da detalles del crimen del periodista Camilo Rodríguez

Los cruzrojistas le cortaron la camisa para poder atenderlo y valorar sus lesiones, pero el hombre ya no presentaba signos vitales.

En la escena se contabilizan 8 casquillos que han sido marcados en la escena con pedazo de llantas y piedras, para proteger la evidencia

La Fuerza Pública tiene tomada la escena y el OIJ informó que los agentes ya se dirigen al sitio.

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