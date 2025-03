Asesinato de miembro de conocida banda elevó los homicidios en San José, ¿por qué?

La provincia que reporta más homicidios en lo que va de este 2025 es San José y son los enfrentamientos entre las bandas criminales las que provocan esa alza en las estadísticas, incluso las disputas internas en dichos grupos.

San José es la provincia en la que más asesinatos ocurren. Foto: Cortesía (Cortesía/Cortesía)

Hasta este jueves 13 de marzo, la cifra total de homicidios, según el último corte dado por el OIJ es de 186 casos en todo el país, solo en San José son 60 crímenes.

Hablamos con el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Espinoza, para saber cuál es la situación que se da en San José y el jefe policial reconoce que hay un repunte.

“San José tenía una particularidad que era muy diferente a otros lugares del país, venía año con año disminuyendo la cantidad de homicidios, estábamos como en 240 casos hace 10 años, aproximadamente, eso ya era mucho”, dijo Espinoza.

“Pero el 26 de noviembre del año 2022, se da la muerte de un integrante del grupo Los Lara (Joseph Alemán Lara, de 18 años), a partir de ese momento se da una lucha directa y coincide también con la salida (de la cárcel) en ese momento de un sujeto de apellido Myrie, que es, digamos, del grupo que está en conflicto con Los Lara”, detalló el jefe policial.

Joseph fue asesinado cuando iba en un carro por Hatillo, donde recibió seis balazos.

En menos de 24 horas 3 personas murieron en Alajuelita. (Face/Cortesía)

Don Randall explicó que al hombre de apellido Myrie lo volvieron a meter en la cárcel y eso termina de provocar el conflicto que se está dando en los barrios del sur de San José.

“Se está dando una tentativa, digamos de varios grupos, de tomar posesión de los lugares o los puntos de venta de Los Lara en el sur de la capital”, dijo Zúñiga.

Los Lara, según el jefe policial, ya están todos en prisión, sentenciados a más de 50 años por delitos ligados a homicidios y drogas.

“Eso debilita de alguna forma la misma estructura y entonces es aprovechado por otras estructuras que quieren apoderarse de eso, del territorio”, dijo don Randall.

“Los Lara también se están autodestruyendo, porque parte de las células internas, al ver que algún cabecilla ya no está, intentan volcarse y tomar posesión de ese territorio, nos hace ver que hay dos frentes. Un frente son estructuras externas que quieren tomar esa posesión de territorios de estas personas, de Los Lara, pero también dentro de la misma célula de Los Lara”, añadió.

Un hombre de apellido Rosales, alías Chuz, se ganó la confianza de Los Lara, pero el OIJ lo empezó a seguir, por lo que tuvo que salir de Alajuelita, y dejó a una persona de su confianza al mando que se volcó contra él, lo que ha provocado una ola de muertes en el cantón. Esto porque Chuz trata de recuperar territorio.

Las bandas tienen una guerra declarada en San José. (Cortesía Para LN/Cortesía Para LN)

Incluso, los padres de Chuz sufrieron un atentado cuando les balearon su casa en Tejarcillos. La vivienda recibió 21 detonaciones, en enero pasado.

Los enfrentamientos armados han provocado miedo entre la población porque cada vez es más frecuente que se den víctimas colaterales.

Más de mil

Don Randall explicó que el año pasado, entre narcomenudeo y bandas organizadas, se enviaron más de 1000 personas a prisión preventiva.

“Al quedarse los criminales sin esas personas tienen que recurrir a otras personas de estratos más bajos para poder reclutarlos y que puedan servir de gatilleros, son personas que no tienen experiencia en el uso de armas, les dan armas de fuego bastante complicadas, como un tipo AR-15″, explicó el jefe policial.

“En el caso del OIJ, una persona necesita 15 días de entrenamiento y estas personas no tienen esas dos semanas de entrenamiento, evidentemente entonces no hacen una manipulación correcta del arma, no tienen esa precisión para disparar y tiran en ráfaga, empiezan a matar a otras personas y no al objetivo por el cual iban en primera instancia.

En el caso de Alajuelita, el OIJ itene identificado que los problemas se dan en tres sectores: La Aurora, Los Pinos en Tejarcillos y Concepción.

El jefe policial asegura que los retenes policiales sí controlan, pero en el momento en que terminan, los delincuentes empiezan a hacer de las suyas.

“Hay un tema de control territorial que lastimosamente, a nivel país, estamos debiendo en esa particularidad”, indicó Zúñiga.

Poder estar con más presencia en las zonas de mayor problema implica horas extra para las policías y con los presupuestos que tienen es complicado.

Zúñiga aseguró que en el norte de San José dieron un golpe contundente al detener a alias Sobrino, un hombre de apellido Vargas que cayó en Granadilla de Curridabat.

Sobrino es considerado un hombre muy violento, supuesto líder de distribución de droga al menudeo en Cinco Esquinas de Tibás, Guadalupe, Purral, la parte alta de Coronado, Granadilla y Sabanilla.

Don Randall asegura que desde esa captura no han detectado que la criminalidad aumente en ese sector de San José, aunque sí están investigando dos privaciones de libertad tipo secuestro.