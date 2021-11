Asesinato en pulpería: sospechosos pararán cuatro meses en prisión preventiva

Los dos sospechosos de asesinar en una pulpería a Manuel Arias Jiménez, de 69 años y conocido como “Ajuá”, pasarán cuatro meses en prisión preventiva.

El Juzgado Penal de Pococí dictó esa medida, por la solicitud de la Fiscalía Adjunta de Pococí, contra dos hombres de apellidos Arroyo Flores y Núñez García

Hay un tercer sospechosos, apellidado López Amador, quien también es investigado, pero quedó en libertad.

El crimen ocurrió a la madrugada del lunes en la urbanización Las Flores, en Palermo de Cariari, donde Arias cuidaba la pulpería que está en remodelación.

Sus gritos alertaron a los vecinos de que algo estaba ocurriendo, por lo que estos llamaron a la Policía que logró dar con los sospechosos.

“Ajuá” recibió siete puñaladas, en los brazos, las piernas y la cara, las cuales le costaron la vida. Además lo bañaron con pintura y lo dejaron envuelto en una sábana.

Los sospechosos fueron detenidos a 50 metros de donde ocurrió el crimen, ellos aparentemente se llevaron ¢60 mil y mercadería.

Don Manuel era un amante de las parrilladas y de pegarse unas buenas comidas con sus familiares y amigos, él fue despedido el miércoles en el cementerio de Campo Cinco de Cariari.

Algunos de sus vecinos comentaron que le dieron el adiós con mariachis, pues él era un hombre muy alegre y esperan que se haga justicia.

“Ya era una persona mayor, no hacía falta matarlo, la verdad son unos cobardes, yo no dudo que seguro él quiso tratar de evitar el asalto, pero era cualquier cochinada lo que se iban a llevar. Ahora dejan a la comunidad con mucho dolor y a su familia viviendo una tragedia. No se vale la inseguridad que estamos viviendo”, dijo uno de los allegados de Manuel.

“Ajuá” vivía con una hermana en Cuatro Esquinas de Cariari y deja una hija mayor de edad.