Asesino de Danishka Sibaja trató de matar a su amiga embarazada un día antes de su baby shower

Una mujer apellidada Young, amiga de Danishka Sibaja Mejía, la tica de 22 años asesinada en Estados Unidos, reveló que el asesino de la costarricense la obligó a presenciar cómo le arrebataba la vida a su mejor amiga.

Ella también estuvo a punto de morir a manos de ese hombre, pues contó que este le disparó en dos ocasiones en la cabeza, sin importarle que ella tenía 8 meses de embarazo.

“Ese hombre me disparó tres veces cuando yo tenía 8 meses de embarazo, era visible que yo estaba embarazada. Él lo sabía, pero ni siquiera eso le importó”, dijo la mujer.

Esas declaraciones fueron dadas la mañana de este viernes, durante la audiencia realizada en Knoxville, en el estado de Tennessee, en Estados Unidos, en la cual Latawyne Osborne, acusado del homicidio de Sibaja, se declaró culpable de asesinato en primer grado y otros cargos, por los que fue sentenciado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Al aceptar el cargo, evitó la pena de muerte.

Young y su pareja estuvieron junto a Danishka la noche del 5 de abril del 2024, día en el que ocurrieron los hechos, y sobrevivieron de milagro luego de que Osborne y dos supuestos cómplices les dispararon.

“Nunca podré ver de nuevo a mi mejor amiga, pude haber perdido a mi bebé por culpa de él. Le disparó al papá de mi bebé en el cuello, también pude haberlo perdido a él por su culpa”, relató la joven.

Daniska Melina Sibaja Mejía, de 22 años, conocida cariñosamente como "Tita", es la costarricense que asesinaron en Knoxville, Tennessee, Estados Unidos.

Noche de pesadilla

La noche del crimen, según las autoridades, tres hombres de tez negra y encapuchados entraron al apartamento en el que estaba Danishka con sus dos amigos. Los sujetos los encañonaron y obligaron a bajar al sótano.

En su declaración, Young contó que Osborne la obligó a ver como hacían que Sibaja aspirara distintos tipos de drogas mientras era encañonada, al final ese coctel de drogas fue lo que causó la muerte de Danishka.

“Él me obligó a darle RCP y me hizo sentir como que había fallado, porque no pude traerla de vuelta”, destacó la joven.

Además, recordó como los sujetos ponían agua y más drogas en la boca de Sibaja pese a que ella ya se encontraba inconsciente.

“Yo le decía que por favor parara, que no tenía que hacer eso, pero todo el tiempo ellos solo se reían y bromeaban”.

Odio que nunca se irá

Tras acabar con la vida de la costarricense, Young contó que Osborne y los otros sujetos les dispararon a ella y a su pareja en varias ocasiones.

Osborne se declaró culpable para así evitar la pena de muerte. Foto 10News NBC. (cortes/Acusado de matar a Danishka Sibaja se declara culpable de homicidio. Foto 10News NBC.)

Ella recibió tres disparos, dos de estos en la cabeza y a raíz reveló que “no podré tener el 100% de movilidad de mi cabeza de nuevo, por culpa de él”.

También mencionó que ese día su perro también se encontraba en ese lugar y, según ella, Osborne apuñaló e intentó ahorcar a su mascotas, cosas despreciables que la dejaron traumatizada de por vida.

En medio de lágrimas, Young finalizó su declaración dando a entender que ella no estaba de acuerdo con la cadena perpetúa y que hubiera preferido que el hombre hubiese sido condena a la pena de muerte.

“Me levanto todos los días luego de horas de pesadillas ese hombre me quitó demasiado. Él me disparó un día antes de mi baby shower, pasé todo el mes de abril en el hospital.

“Solo te deseo cosas malas y le pido a Dios que me perdone por todo el odio que hay en mi corazón, pero este hombre no se merece nada bueno”, finalizó Young.

Según las autoridades de Knoxville, en apariencia, entre el 1° y 2 de abril del 2024, la tica habría sido drogada y violada por Osborne, motivo por el cual Danishka presentó una denuncia por violación en su contra un día antes de ser asesinada.