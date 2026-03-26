Así detuvieron a Chanchita, el abogado requerido por Texas y que es el extraditable número 18

Un abogado de apellidos Solórzano Campos, de 54 años, conocido como Chanchita o Wakanda, se convierte en otro costarricense en la lista de posibles extraditables a los Estados Unidos.

Así lo confirmó Michael Soto, director del OIJ, al señalar que esta es la persona número 18 en la lista de extraditables.

Chanchita fue detenido la mañana de este jueves, por agentes de la Oficina Especializada Contra la Delincuencia Organizada (OECDO) del OIJ y de la Administración para el Control de Drogas (DEA), en Corredores, zona sur del país.

Él es requerido por el estado de Texas, en los Estados Unidos, como sospechoso de tráfico internacional de droga. Actualmente está siendo trasladado a San José, donde quedará a las órdenes de las autoridades judiciales para iniciar el proceso de extradición.

El extraditable Solórzano Campos, alias Chanchita o Wakanda, es solicitado en extradición por una corte de Texas, Estados Unidos. (Foto: cortesía/Foto: cortesía OIJ)

El director del OIJ detalló que Solórzano estaría vinculado con operaciones de tráfico internacional de drogas que abarcan rutas desde Costa Rica, varios países de Centroamérica y hasta los Estados Unidos, por eso lo requiere el estado de Texas.

Este caso se da a pocos días de la primera extradición de costarricenses hacia Estados Unidos, las del exmagistrado Celso Gamboa y a Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, el pasado viernes 20 de marzo.