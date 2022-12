Así era el abogado Henry Vega: ‘dispuesto a dar un saludo, un abrazo y tomarse una foto con la gente que lo reconocía’

Desde hace 5 años, cada 26 de diciembre son días de emociones encontradas al conmemorar la memoria del abogado penalista Henry Vega Salazar.

Vega es recordado con cariño por muchas personas, pues siempre se distinguió por ser un profesional en su área y además tener un don de gente.

Alfonso Ruiz, también abogado penalista y amigo de Vega, siempre tiene presente la fecha de la partida de su amigo quien le heredó muchas enseñanzas.

Henry Vega y Alfonso Ruíz fueron muy amigos, además de socios y compañeros de trabajo. Foto: Archivo

“Colaboré con don Henry un poco más de 17 años; fue un tiempo en el que no solo se convirtió en un mentor y en un guía, sino en un amigo. Incluso, él y su esposa, doña Jenny, fueron los padrinos de nuestra boda (la de él y su esposa) hace ya 19 años y con él tenía una relación muy cercana.

“Don Henry era más que un gran profesional, era una gran persona con un don de gente, con una sensibilidad, con una sencillez enorme, con una humildad que lo caracterizaba y siempre dispuesto a dar un saludo, un abrazo y tomarse una foto con la gente que lo reconocía. Parte de las anécdotas eran eso; prácticamente, a cada lugar que visitamos del país como él normalmente salía en televisión, la gente le pedía hasta fotografías, yo hasta bromeaba con él porque le decía que no solo había laborado primero como asistente y luego como colega, sino que además era hasta su fotógrafo”, recuerda con cariño Alfonso Ruiz.

¡Su memoria sigue viva! Hace 5 años murió el abogado Henry Vega tras disfrutar del Tope Nacional

Henry Vega (a la izquierda) y Alfonso Ruiz (derecha) fueron compañeros de trabajo. Foto: Archivo

Ruiz afirma que la pronta muerte de Vega ha sido un golpe fuerte para todos los que lo conocieron. El querido abogado murió luego de sufrir una caída en un caballo con el que disfrutaba el Tope Nacional del 26 de diciembre del 2017. Su pronta partida dejó un gran vacío para los que compartieron con él.

“En especial, para los que trabajábamos con él y ni qué decir para su familia. Sé que el día de hoy, evidentemente, se conduele constantemente con el recuerdo y con la ausencia de él, pero sí nos queda la satisfacción enorme de que compartimos con un ser humano excepcional”, aseguró.

Ruiz concluyó diciendo que son los bonitos recuerdos los que quedan.

“Creo que el país perdió a un abogado con notado, pero sobre todo perdimos a un gran ser humano. Dios lo tiene en su gloria, no me cabe duda de eso, pero eso no, no opaca el recuerdo y el sentimiento en una fecha como esta”, afirmó.