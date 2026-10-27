Así fue el gran trabajo de inteligencia que hizo el OIJ para detener a la “Asesina del bikini”

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló cómo fue el trabajo de inteligencia que realizaron para detener a la supuesta dama de compañía apellidado Ortiz, de 22 años, conocida como la Asesina del bikini, quien es sospechosa de asesinar al estadounidense Marc Fleming, de 72 años.

Vladimir Muñoz, subdirector interino del OIJ, dio a conocer que la muchacha fue detenida pasado el mediodía de este martes en el sector de San Felipe de Alajuelita.

Ortiz se había convertido en un objetivo prioritario de la Policía Judicial luego de que hace aproximadamente dos semanas logró evadir un allanamiento realizado en San Miguel de Desamparados, que tenía como objetivo su detención.

Según Muñoz, la ayuda de la ciudadanía y los medios de comunicación fue vital en la captura, pues el rosto de Ortiz se volvió muy conocido, al punto de que sería facilmente identificable para cualquier persona.

Mujer de apellido Ortiz, de 22 años, detenida por el OIJ en Alajuelita, sospechosa del homicidio de un estadounidense de apellido Fleming, de 72 años. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

“Constantemente hemos hecho publicaciones, hemos insistido a los medios de prensa procurando que las personas nos den información. Entraron bastantes informaciones, algunas de ellas no nos daban información certera, otras nos acercaron un poco.

“Gracias a esa información confidencial es que se logró ir tamizando los datos, lo que permitió establecer que la mujer estaba en San Felipe de Alajuelita”.

La Policía Judicial identificó varias casas en San Felipe de Alajuelita como posibles escondites de la Asesina del bikini, por lo que montaron un operativo de vigilancia.

“Los agentes llegaron a una de las viviendas en las que sospechábamos que ella estaba, y por medio de vigilancias y algunas diligencias de investigación se logró establecer que la mujer estaba en ese lugar. Ella en algún momento sale de la vivienda y es abordada por los agentes”, detalló Muñoz.

Tras la captura, Ortiz fue puesta a las órdenes del Ministerio Público.