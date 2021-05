“Cuando me dieron la indicación para salir del lugar (donde estaba el cuerpo) con un ascenso vertical sobre el mismo punto para no enredar la cuerda ni el cuerpo en las copas de los árboles, tuve una sensación muy grande. Pensé en muchas cosas, en los familiares, me embargó una gran nostalgia y a la vez alegría porque estábamos logrando el objetivo. Se pensaron muchas maneras para la extracción y la más indicada era esa, por tierra parecía una misión imposible”, detalló.