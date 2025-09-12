Así habría sido el “papel” de cada uno de los cinco sospechosos en el asesinato de Roberto Samcam

Cinco personas son las sospechosas de haber sido contratadas para asesinar al líder opositor nicaragüense Roberto Samcam.

De acuerdo con la investigación, estos sujetos son de apellidos Orozco González, Chaves Medina, Robles Salas, Carvajal Fernández y una mujer apellidada Chacón Guillen.

Orozco González es un pirata de León XIII, Tibás, y es quien habría facilitado un carro desde el día anterior del crimen, que habría sido usado para hacer vigilancias y también habría recogido a los pistoleros en Coronado, San José, donde dejaron el vehículo quemado y botado.

Chaves Medina habría coordinado con Orozco para que le prestara el carro y es quien lo conduce, también habría ayudado a movilizar y hacer vigilancias contra Roberto Samcam.

Robles Salas, al parecer, fue el conductor de la motocicleta y también realizó vigilancias.

Carvajal Fernández sería el principal sospechoso pues habría sido el acompañante en la moto y quien dispara de manera fría contra Samcam.

También hay una mujer de apellidos Chacón Guillen, quien aparentemente pagó el traslado de los sicarios, además, es novia de uno de los sospechosos.

Las cinco personas fueron detenidas en los allanamientos de este viernes. (Jose Cordero/José Cordero)

Ellos fueron detenidos este viernes 12 de setiembre, mediante varios allanamientos ejecutados por los agentes de la sección de homicidios del OIJ, San José.

Las autoridades afirman que ellos serían los autores materiales, o sea, quienes cometieron el asesinato, pero aún están detrás de los responsables de los autores intelectuales, quienes los contrataron para cometer este violento hecho.

Roberto Danilo Samcam Ruiz fue asesinado en Moravia el 19 de junio anterior.

Los allanamientos comenzaron minutos antes de las 6 a. m. (Cortesía/Cortesía)

¿Quién es Roberto Samcam?

Roberto Danilo Samcam Ruiz, mayor en retiro del Ejército Popular Sandinista de Nicaragua y reconocido crítico del régimen de Daniel Ortega, quien fue asesinado en Moravia, era una figura respetada por no callar.

Roberto Samcam fue asesinado en Moravia (Cortesía/Cortesia)

Samcam, de 67 años, nació en Jinotepe, Carazo, y fue ingeniero industrial

En los años 80 se sumó a las filas del Ejército Popular Sandinista, fue experto en artillería terrestre con entrenamientos en Cuba y alcanzó el rango de mayor.

Su carrera en el ejército terminó en 1991 bajo el plan de desmovilización conocido como PL3, desde ese momento tomó una postura crítica frente al sandinismo.

Samcam fue docente, consultor, analista político y comunicador.

Estuvo en programas de radio, mesas de temas militares y políticos.

Roberto fue acusado en Nicaragua de terrorismo, crimen organizado y por su supuesta participación durante las protestas ciudadanas.

En el 2018 se exilió con su familia en Costa Rica.

Desde el exilio, continuó su labor como analista y consultor en la Fundación Arias para la Paz y fue un abierto opositor del régimen de Ortega.

Escribió el libro “Ortega, el Calvario de Nicaragua” que fue publicado en el 2022.

Roberto Samcam fue asesinado a balazos en Moravia. (Nicaragua Actual/Nicaragua Actual)

Roberto Samcam, exmilitar nicaragüense (Cortesía)

Recibió siete heridas de bala cuando iba a salir de su casa en un condominio en Moravia, las autoridades judiciales se encuentran realizando el levantamiento del cuerpo y las primeras investigaciones ante una comunidad nicaragüense conmocionada.

Las autoridades judiciales mantienen la investigación para determinar el móvil del crimen.