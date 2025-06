Así ocurrió la balacera en discoteca de San José centro

La balacera que ocurrió en la discoteca pasión, en el centro de San José, habría empezado como una simple riña, así lo maneja la Policía Municipal de esa provincia.

“De acuerdo con los reportes preliminares, en el interior del local se originó un disturbio que escaló rápidamente a una riña física entre varios individuos. Posteriormente, algunos de los involucrados sacaron armas de fuego, las cuales fueron detonadas dentro del recinto. Afortunadamente, no se registraron personas heridas por los disparos”, dijeron en la oficina de prensa de la Policía Municipal.

Las autoridades policiales se mantienen en el lugar. Foto: Alejandra Morales para LT (Alejandra Morales para LT/Alejandra Morales para LT)

Dichosamente los tiros no habrían alcanzado a nadie, esta es la versión que manejan las autoridades y la Cruz Roja, quienes incluso no llegaron al sitio, porque no les reportaron heridos.

Este altercado ocurrió en Avenida 0, entre calles 1 y 9, cerca del parque Morazán.

La Fuerza Pública acudió al lugar, procediendo con la detención de varios sujetos presuntamente involucrados, preliminarmente mencionan que hay cinco detenidos.

La riña y balacera fue en la dicoteca Pasión. Foto: Alejandra Morales para LT (Alejandra Morales para LT/Alejandra Morales para LT)

Durante la intervención, se decomisaron un total de cinco armas de fuego, las cuales quedaron bajo custodia para la respectiva investigación.

La Policía Municipal se encuentra a la espera para realizar el cierre temporal del establecimiento.

Las causas que generaron este pleito están bajo investigación.