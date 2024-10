Así respondió Carlo Díaz, el fiscal General, por nombramientos de su novia

Fiscal general de La República, Carlo Díaz. Fotos: Mayela López (Mayela Lopez)

Carlo Díaz, fiscal General de la República, se refirió en un comunicado a los nombramientos de su novia, la fiscala auxiliar Arelys Mora Gamboa.

“Me permito reiterar que no he influido de manera indebida en sus nombramientos y que se ha respetado el procedimiento ordinario. Este año, el Ministerio Público obtuvo plazas nuevas de fiscal auxiliar, razón por la cual el fiscal adjunto de la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico, Javier Valerio Vásquez, gestionó ante mi persona el cambio de siete de sus plazas por las nuevas, para obtener así plazas vacantes y generar estabilidad en el personal de una fiscalía clave que conoce materia sensible, por la cual no resulta conveniente que exista rotación constante de su personal, ocupando una de esas plazas la fiscala auxiliar Mora Gamboa”, dijo el Fiscal.

Díaz asegura que no hubo ningún privilegio para Mora.

“Resulta importante aclarar que la gestión del correo electrónico enviado a la Unidad Administrativa en el cual se ‘(…)solicita realizar trámite de nombramientos en el programa 929′, incluye tres plazas más de fiscalías de suma importancia, de conformidad con las prioridades de la persecución penal, como son la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y la Fiscalía Adjunta de Ejecución de la Pena, por lo que resulta evidente que no se trató de un trámite privilegiado”, expresó.

LEA MÁS: Esto dijeron los magistrados sobre la investigación contra el fiscal general, Carlo Díaz

El fiscal aseguró que se va a someter a los procesos disciplinarios ya abiertos en la Inspección Judicial y sobre los que, en su respectivo momento, le corresponderá a la Corte Plena decidir si hay una falta de su parte o no.

Este mismo miércoles el Poder Judicial informó que están a la espera de que la Corte Suprema de Justicia termine las investigaciones disciplinarias en el caso del fiscal General.

“La Corte Suprema de Justicia, conformada por las y los 22 magistrados, se encuentra a la espera de que la Inspección Judicial concluya y remita las investigaciones disciplinarias relacionadas con el fiscal General, conforme a los principios de transparencia y debido proceso que rigen nuestra institución”, dice.

Ellos aseguraron que “la Corte Suprema actuará con responsabilidad y en apego a la ley”, informó el Poder Judicial.

La nueva causa contra Díaz se abrió en la Inspección Judicial por los viajes a Baltimore, Estados Unidos, y a Perú, los que hizo al lado de su pareja, quien es una fiscal auxiliar de apellido Mora que se fue con un permiso con goce de salario.

Díaz tiene cinco causas en su contra.