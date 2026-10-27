Así se conocieron el estadounidense y sospechosa: de matarlo: “la Asesina del bikini”

El estadounidense Marc Fleming, de 72 años, llegó a Costa Rica para disfrutar de su jubilación, pero terminó siendo víctima de un homicidio que ahora tiene como sospechosa a una joven de apellido Ortiz, de 22 años, conocida como la Asesina del bikini.

La mujer, quien supuestamente se desempeñaba como dama de compañía, habría conocido al extranjero por medio de una plataforma digital o alguna referencia, según explicó Vladimir Muñoz, subdirector interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

“La víctima aparentemente por algún medio digital o referencia conoce a Ortiz, la recoge en las cercanías de playas del Coco, la lleva en su vehículo hasta un apartamento que él había adquirido no hace mucho tiempo”, detalló Muñoz.

El estadounidense Marc Fleming había regresado al país apenas tres días antes de ser asesinado. (Redes social/Foto: tomada de redes sociales)

El investigador también señaló que Fleming contaba con importantes recursos económicos y tenía un poder adquisitivo considerable.

Ortiz fue detenida este martes 27 de octubre, exactamente un mes después del homicidio del estadounidense, ocurrido en Costa Rica. Su captura representa un avance en la investigación de un caso que acabó con la vida de un hombre que había venido al país para disfrutar de una nueva etapa de su vida.

Ortiz, de 22 años, es sospechosa de haber asesinado a Marc Fleming. (Cortesía/Cortesía)

Además de estar jubilado, Fleming se dedicaba a fabricar quillas, conocidas también como aletas, para tablas de surf, un oficio relacionado con uno de sus intereses.

Los registros de la Dirección General de Migración y Extranjería permiten reconstruir parte de sus últimos movimientos. El estadounidense ingresó a Costa Rica el 25 de marzo anterior y salió del país el 21 de setiembre. Sin embargo, regresó el 24 de setiembre, apenas tres días antes de ser asesinado.

Todo esto se llevaron del apartamento del estadounidense

Ortiz se habría llevado un botín sumamente valioso del apartamento del estadounidense al que habría asesinado con el vaso de una licuadora.

“Aparentemente, se da algún tipo de altercado en horas de la tarde noche, y es ahí por una diferencia que habrían tenido que se da un hecho de violencia, y la mujer presuntamente golpea al norteamericano, a quien le causa una lesión en la cabeza, causándole la muerte”, indicó Muñoz.

Según el subdirector del OIJ, la sospechosa habría huido del lujoso apartamento del estadounidense llevándose consigo unas valiosas pertenencias, que a la fecha no han sido ubicadas.

“Lo que hemos logrado establecer por referencias es que a la víctima le sustraen tres relojes de alto valor económico, aparentemente de marca Rolex, son relojes que tienen un costo de $25 mil dólares o más (cerca de doce millones de colones), estamos en proceso de ubicación”.

Además destacó que también se habrían llevado tarjetas bancarias de la víctima, pero no han determinado si estas fueron usadas.

Mujer de apellido Ortiz, de 22 años, detenida por el OIJ en Alajuelita, sospechosa del homicidio de un estadounidense de apellido Fleming. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

A un mes exacto del homicidio, así fue como detuvieron a la sospechosa

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló cómo fue el trabajo de inteligencia que realizaron para detener a la supuesta dama de compañía, pasado el mediodía de este martes en el sector de San Felipe de Alajuelita.

Ortiz se había convertido en un objetivo prioritario de la Policía Judicial luego de que hace aproximadamente dos semanas logró evadir un allanamiento realizado en San Miguel de Desamparados, que tenía como objetivo su detención.

Según Muñoz, la ayuda de la ciudadanía y los medios de comunicación fue vital en la captura, pues el rosto de Ortiz se volvió muy conocido, al punto de que sería facilmente identificable para cualquier persona.

“Constantemente hemos hecho publicaciones, hemos insistido a los medios de prensa procurando que las personas nos den información. Entraron bastantes informaciones, algunas de ellas no nos daban información certera, otras nos acercaron un poco.

“Gracias a esa información confidencial es que se logró ir tamizando los datos, lo que permitió establecer que la mujer estaba en San Felipe de Alajuelita”.

La Policía Judicial identificó varias casas en San Felipe de Alajuelita como posibles escondites de la Asesina del bikini, por lo que montaron un operativo de vigilancia.

“Los agentes llegaron a una de las viviendas en las que sospechábamos que ella estaba, y por medio de vigilancias y algunas diligencias de investigación se logró establecer que la mujer estaba en ese lugar. Ella en algún momento sale de la vivienda y es abordada por los agentes”, detalló Muñoz.