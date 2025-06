Así se describió ganadero sospechoso de lavar miles de millones de colones antes de ser perseguido por el OIJ

Ganadero sospechoso de lavado de dinero era dueño de subasta ganadera y restaurante. Foto Facebook. (Facebook/Ganadero sospechoso de lavado de dinero era dueño de subasta ganadera y restaurante. Foto Facebook.)

Como un empresario que empezó desde abajo, así se describió un ganadero guatemalteco, apellidado Melgar Sandoval, antes de ser perseguido por el OIJ como sospechoso de legitimación de capitales (lavado de dinero).

Melgar, quien se nacionalizó costarricense, actualmente, se encuentra en fuga y es buscado por la Policía Judicial, como sospechoso de formar parte de un grupo criminal que habría lavado más de ¢3.000 millones, los cuales se habrían originado del narcotráfico.

En el año 2022, en una entrevista publicada por la Ganadería Rancho Copal, el chapín habló un poco sobre su origen y se describió como un empresario esforzado que buscaba ayudar a otras personas.

“Mi familia desde hace mucho tiempo es ganadera, yo me vine para Costa Rica, soy un empresario, he venido trabajando poco a poco, me he metido en la ganadería.

“La subasta, inicialmente, era un proyecto para estabular ganado, pero fue que un amigo mío me metió la idea de que hiciéramos una subasta, que ayudáramos al productor y, gracias a Dios, nos ha ido bien, no solo ha sido lucrar para mí, sino ayudar a la gente y a todo el compañero ganadero”, contó Melgar en aquel entonces.

Sin embargo, para el OIJ, el crecimiento económico de Melgar no se dio “poco a poco”, ya que por medio de la investigación se determinó que el guatemalteco presentó un incremento exponencial en su patrimonio, tras haber salido de prisión, al punto de que adquirió una subasta ganadera en Bagaces de Guanacaste y tuvo participación en otros negocios con varios socios.

“Además de la adquisición de propiedades de alto valor, esto sin poder justificar de manera legítima sus ingresos”, señaló el OIJ.

Este martes, la Policía Judicial realizó el operativo Venus para desmantelar el supuesto grupo criminal y por medio de este lograron detener a nueve sospechosos, pero no pudieron detener al ganadero, quien sigue en fuga.