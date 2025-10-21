Así terminó hombre que cometió sangriento homicidio en parada de bus

El violento crimen ocurrió en Ciudad Cortés de Osa. Foto Archivo. (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

El caso por un despiadado y sangriento homicidio, que tuvo como escenario una parada de buses, tuvo el desenlace que muchos esperaban.

El responsable de ese atroz hecho, un hombre apellidado Marchena, recibió su castigo por ese crimen, en el cual acabó con la vida de un hombre apellidado González.

El Poder Judicial informó que el Tribunal Penal de Osa dictó una sentencia de 14 años contra Marchena por el sangriento homicidio.

De acuerdo con las autoridades, el crimen ocurrió la noche del 9 de agosto pasado, en la localidad de Ciudad Cortés de Osa.

“El ofendido se encontraba en una parada de buses en compañía de otra persona, y al sitio se apersonó el imputado a bordo de una bicicleta.

“Aparentemente, el imputado se dirigió, directamente, hasta donde se encontraba el ofendido sentado en la referida parada de autobuses. Una vez estando en el sitio y luego de un breve intercambio de palabras, este sacó un puñal y acometió contra el agraviado”, indicó el Poder Judicial.

González recibió una herida entre la cadera y el abdomen, que le terminó causando la muerte.

“Una vez perpetrado el delito, el imputado se retiró del lugar, siendo detenido a unos 500 metros del sitio. Al momento de la detención, Marchena portaba el arma blanca, la cual fue decomisada”.