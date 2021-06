“Desde hace como un mes andan diciendo que se están robando los perros para peleas callejeras, por mi casa ha pasado gente preguntándome si he visto un perrito con alguna característica, mucha gente ha optado por amarrarlos o no dejarlos andar solos afuera de la casa, a uno le gustan los animales y quiere darles cariño, pero no todos andamos en lo mismo, aquí hay mucha gente con perros grandes y se sabe que andan poniéndolos a pelear”, dijo Báez.