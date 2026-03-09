Ataque a balazos en Matina deja un muerto y un herido crítico

Un ataque a balazos, en Matina de Limón, dejó como saldo un hombre fallecido y otro herido de gravedad la noche del domingo.

La emergencia fue reportada a las 8:54 p.m., cuando se alertó sobre dos hombres heridos a balazos.

Los dos hombres fueron atacados a balazos. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

A la llegada de los socorristas, ubicaron a dos hombres de aproximadamente 25 años con múltiples impactos de bala. En el sitio se confirmó que uno de ellos ya no presentaba signos vitales, por lo que fue declarado fallecido.

El segundo herido fue atendido por los cruzrojistas y posteriormente trasladado en condición crítica a la clínica de Batán.

El cuerpo fue trasladado a la Medicatura Forense, las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias del ataque están en manos del OIJ.