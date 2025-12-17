Ataque a balazos en pizzería de Orotina termina en homicidio de hombre mientras trabajaba

Un hombre de apellido Gutiérrez, de 35 años, falleció horas después de ser atacado a balazos la tarde de este martes dentro de una pizzería ubicada en el centro de Orotina, en Alajuela, donde se encontraba trabajando.
Los hechos ocurrieron pasada la 1:00 p. m., cuando, según la versión preliminar, dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron al lugar y, desde el exterior del local, dispararon contra el trabajador, hiriéndolo en varias partes del cuerpo.
El hombre fue trasladado de emergencia a la clínica de Orotina y posteriormente remitido al Hospital Monseñor Sanabria en Puntarenas, donde fue declarado fallecido horas después, pese a los esfuerzos médicos.
Como parte de la investigación, agentes del OIJ de Orotina realizaron un allanamiento este miércoles a las 4:00 p. m. en barrio Nuevo de Orotina donde detuvieron a dos sospechosos de participar en el homicidio. Se trata de un hombre de apellido Sandí, de 24 años, y otro de apellido Fallas, de 38.
Durante el operativo, las autoridades decomisaron teléfonos celulares, un casco para motociclista, pasamontañas y droga tipo cocaína y marihuana.
Los detenidos quedaron a las órdenes del Ministerio Público, mientras que el cuerpo de la víctima fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia. El caso continúa bajo investigación.