Ataque a balazos en pizzería de Orotina termina en homicidio de hombre mientras trabajaba

OIJ logró detener a dos hombres como sospechosos del crimen

Por Silvia Coto

Un hombre de apellido Gutiérrez, de 35 años, falleció horas después de ser atacado a balazos la tarde de este martes dentro de una pizzería ubicada en el centro de Orotina, en Alajuela, donde se encontraba trabajando.

Los hechos ocurrieron pasada la 1:00 p. m., cuando, según la versión preliminar, dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron al lugar y, desde el exterior del local, dispararon contra el trabajador, hiriéndolo en varias partes del cuerpo.

Un joven murió por las lesiones que sufrió cuando le dispararon mientras trabajaba en Orotina
El hombre fue trasladado de emergencia a la clínica de Orotina y posteriormente remitido al Hospital Monseñor Sanabria en Puntarenas, donde fue declarado fallecido horas después, pese a los esfuerzos médicos.

Como parte de la investigación, agentes del OIJ de Orotina realizaron un allanamiento este miércoles a las 4:00 p. m. en barrio Nuevo de Orotina donde detuvieron a dos sospechosos de participar en el homicidio. Se trata de un hombre de apellido Sandí, de 24 años, y otro de apellido Fallas, de 38.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron teléfonos celulares, un casco para motociclista, pasamontañas y droga tipo cocaína y marihuana.

Los detenidos quedaron a las órdenes del Ministerio Público, mientras que el cuerpo de la víctima fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia. El caso continúa bajo investigación.

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

