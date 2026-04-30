Ataque a balazos en Siquirres cobra la vida de un hombre y aterroriza a sus vecinos

La violencia volvió a cobrar una vida la noche de este miércoles, en esta ocasión en Siquirres, Limón.

Un hombre fue asesinado tras ser atacado a balazos, en un hecho reportado a eso de las 8:50 p. m.

Los vecinos reportaron el tiroteo, pues al salir de sus casas encontraron al hombre tirado a un lado de un carro.

El hombre fue asesinadio a balazos en Siquirres. Foto Ilustrativa,archivo

Según el informe de la Cruz Roja, la alerta ingresó por un incidente relacionado con arma de fuego en la zona de Guayabal de Siquirres.

Al llegar al lugar, los socorristas localizaron a un hombre adulto con múltiples impactos de bala. Tras realizar la valoración correspondiente, confirmaron que la víctima no presentaba signos de vida.

Por el momento no han trascendido detalles sobre la identidad del fallecido ni sobre las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

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Trascendió de manera extraoficial que al hombre le decían Pipe.

Agentes judiciales se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo y de iniciar la investigación para determinar el móvil del crimen, así como dar con el paradero de los responsables.

Este nuevo hecho violento se suma a la preocupante ola de homicidios que golpea distintas comunidades del país, que ya registra 245 crímenes en lo que va del 2026.