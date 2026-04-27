Ataque con escopeta deja a un hombre fallecido en Limón

Un hombre fue asesinado la tarde de este lunes en Matama de Limón, tras recibir un disparo en la cabeza con una escopeta.

Al lugar se desplazó una ambulancia, cuyos socorristas confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales al momento de la valoración.

Un hombre fue asesinado este lunes en Limón. Foto Ilustrativo (Foto: Cruz Roja/Foto: Cruz Roja)

De momento, no han trascendido mayores detalles sobre las circunstancias del ataque ni la identidad del fallecido.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que se encargarán de realizar el levantamiento del cuerpo y la respectiva investigación para esclarecer lo ocurrido.