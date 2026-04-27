Sucesos

Ataque con escopeta deja a un hombre fallecido en Limón

Víctima recibió disparo en la cabeza con escopeta y murió en el sitio

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Por Silvia Coto

Un hombre fue asesinado la tarde de este lunes en Matama de Limón, tras recibir un disparo en la cabeza con una escopeta.

Al lugar se desplazó una ambulancia, cuyos socorristas confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales al momento de la valoración.

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Un hombre fue asesinado este lunes en Limón. Foto Ilustrativo (Foto: Cruz Roja/Foto: Cruz Roja)

De momento, no han trascendido mayores detalles sobre las circunstancias del ataque ni la identidad del fallecido.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que se encargarán de realizar el levantamiento del cuerpo y la respectiva investigación para esclarecer lo ocurrido.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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