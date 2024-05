Aterrador hallazgo: Encuentran cuerpo carbonizado cerca de delegación policial

El cuerpo de una persona quedó totalmente carbonizado en un lote baldío en Sagrada Familia, San José, cerca de la delegación policial.

Marlon Cubillo, director de la Fuerza Pública, confirmó el hallazgo, cuya alerta recibieron pasadas las 8 a.m. de este miércoles 1º de mayo.

“Hubo un incendio la noche de este martes en ese lugar y apareció un cuerpo humano carbonizado”, manifestó Cubillo.

Afirmó que es un lote baldío donde en apariencia llegan muchos indigentes y las llamas de este martes en la noche se habrían apagado solas.

En un lote baldío cerca de la delegación policial de Sagrada Familia, en San José, encontraron el cuerpo carbonizado. (IStock)

Las autoridades judiciales ahora investigan si el incendio fue provocado para matar a esta persona, cuya identidad de momento se desconoce.

Versiones no oficiales señalaban que en apariencia se trata de una mujer, no obstante, no está confirmado.

Agentes de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del OIJ se encargaron de levantar evidencias y el cuerpo de la víctima.