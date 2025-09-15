Aterrador video muestra la despiadada acción de un sicario contra joven que estaba sobre la calle

El joven que recibió el tiro de gracia fue el primero en acercarse a los sicarios. Captura de video. (Faceb/El joven que recibió el tiro de gracia fue el primero en acercarse a los sicarios. Captura de video.)

Un aterrador video muestra la crudeza con la que actuó un sicario al darle un último disparo a un joven que estaba tendido sobre una calle tras haber recibido varios balazos.

Dicha grabación, la cual circula en redes sociales, y no publicaremos por lo violento del hecho, muestra el doble homicidio ocurrido a las 2:41 a. m. de este domingo 14 de setiembre en el barrio Maiquetía, en San Rafael Arriba de Desamparados.

Las víctimas mortales del ataque fueron identificadas por el OIJ como dos hombres de apellidos Poveda, de 26 años, y Aguilar, de 28.

“Según las primeras investigaciones, los jóvenes se encontraban en la calle cuando pasó una moto con dos ocupantes, quienes sin mediar palabra dispararon un montón de veces contra ellos”, indicó el OIJ.

En el video se observa cómo un grupo de jóvenes, entre estos los ahora fallecidos, se encontraban en una calle, momento en el que aparecen los dos sicarios en una motocicleta.

Los sicarios se detuvieron en media calle y uno de los ahora fallecidos se acercó hasta ellos, en ese momento el gatillero que viajaba como acompañante se bajó y disparó contra el joven, quien de inmediato se desplomó.

El sicario continuó disparando contra los otros hombres que salieron corriendo, mientras que el joven que cayó a la calle trataba de alcanzar con una de sus manos un objeto que quedó cerca suyo y que no se logra ver con precisión de qué se trataba.

Segundos después el sicario vuelve a aparecer en escena y sin ningún tipo de contemplación se acercó al joven indefenso para darle dos tiros más.

El sospechoso se sube de nuevo a la moto para darse a la fuga, no sin antes dispararle otras dos veces más al joven.

De momento las autoridades no han determinado el móvil detrás del doble homicidio, pero por cómo se dieron los hechos todo apunta a que se trataría de un ajuste de cuentas.