Aterradora balacera cobra la vida de una mujer cerca de ferretería en Goicoechea

Una aterradora balacera ocurrida a plena luz del día dejó un trágico escenario, pues una mujer perdió la vida tras recibir varios impactos de bala.

El suceso fue confirmado a La Teja por la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual informó que los hechos ocurrieron a eso de las 3:11 p. m. de este miércoles en las cercanías de una ferretería en Goicoechea, San José.

“Se aborda una mujer adulta de aproximadamente 30 años, sin signos vitales, producto de herida de arma de fuego”, confirmó la Benemérita.

La Cruz Roja también dio a conocer que otra mujer fue trasladada en condición estable a un centro médico, pues presentaba una crisis nerviosa ante lo sucedido.

De momento, las autoridades judiciales no han dado a conocer la identidad de la mujer fallecida ni las circunstancias que habrían mediado en la mortal balacera.