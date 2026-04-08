Aterradora balacera en Limón deja al menos 6 personas heridas

Un violento ataque armado ocurrido la noche de este martes en Limón dejó como saldo a unas seis personas heridas.

La Cruz Roja informó que los hechos ocurrieron a eso de las 8:45 p.m. en el sector de San Juan de Limón, en el llamado cruce de los semáforos.

La Benemérita informó a La Teja que en la escena los paramédicos atendieron a una persona que recibió un disparo en una de sus piernas, por lo que fue llevada al hospital Tony Facio de Limón.

Seis personas habrían resultado heridas en el ataque armado. Foto Noticias Limón. (Facebook/Seis personas habrían resultado heridas en el ataque armado. Foto Noticias Limón.)

Una fuente policial indicó que al menos otras cinco personas también resultaron heridas en la balacera, pero estas habrían sido llevadas en vehículos particulares al mencionado centro médico.

Extraoficialmente, trascendió la versión de que una de las personas heridas alcanzó a esconderse en un restaurante de comida cercano, pero esto no fue confirmado por las autoridades.

En cuanto al ataque, lo único que se habla es que, al parecer, habría sido cometido por varios sujetos en motocicleta.