Sucesos

Aterradora ejecución: Sicarios asesinan a hombre en la entrada de un minisúper

El hombre habría sido atacado por al menos dos gatilleros de forma despiadada

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Por Adrián Galeano Calvo

Un aterrador crimen ocurrió la noche de este jueves en Siquirres, Limón, pues un hombre fue ejecutado a balazos justo frente a la entrada de un minisúper.

La central de comunicaciones de la Cruz Roja confirmó a La Teja que los hechos ocurrieron a eso de las 7:50 p. m. en la comunidad de Germania de Siquirres.

Tras recibir la alerta sobre una persona herida por arma de fuego, el comité local de la Benemérita despachó una ambulancia y personal paramédico a la escena, pero a su llegada ya no había nada que hacer por el hombre.

En cuanto a la víctima, la Cruz Roja indicó que se trata de un hombre de entre 30 y 40 años, el cual presentaba impactos de bala en la cabeza, el estómago y las extremidades. De momento, no se ha dado a conocer la identidad del ahora fallecido.

Las autoridades policiales mantienen un operativo en la zona para tratar de dar con los sospechosos.

Hombre es ejecutado frente a minisúper en Siquirres. Foto cortesía.
Hombre es ejecutado frente a minisúper en Siquirres. Foto cortesía. (Cortesía/Hombre es ejecutado frente a minisúper en Siquirres. Foto cortesía.)
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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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