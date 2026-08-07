Aterradora ejecución: Sicarios asesinan a hombre en la entrada de un minisúper

Un aterrador crimen ocurrió la noche de este jueves en Siquirres, Limón, pues un hombre fue ejecutado a balazos justo frente a la entrada de un minisúper.

La central de comunicaciones de la Cruz Roja confirmó a La Teja que los hechos ocurrieron a eso de las 7:50 p. m. en la comunidad de Germania de Siquirres.

Tras recibir la alerta sobre una persona herida por arma de fuego, el comité local de la Benemérita despachó una ambulancia y personal paramédico a la escena, pero a su llegada ya no había nada que hacer por el hombre.

En cuanto a la víctima, la Cruz Roja indicó que se trata de un hombre de entre 30 y 40 años, el cual presentaba impactos de bala en la cabeza, el estómago y las extremidades. De momento, no se ha dado a conocer la identidad del ahora fallecido.

Las autoridades policiales mantienen un operativo en la zona para tratar de dar con los sospechosos.