Sucesos

Atienden emergencia en escuela de San Ramón por estudiantes con síntomas de urticaria

La Cruz Roja movilizó tres ambulancias a la escuela La Palma, en Piedades Sur de San Ramón, donde 15 estudiantes y una profesora presentan síntomas compatibles con urticaria

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Por Silvia Coto

La Cruz Roja atiende una emergencia en la Escuela La Palma, ubicada en Piedades Sur de San Ramón, luego de que varios estudiantes y una docente presentaran síntomas compatibles con urticaria.

Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
La Cruz Roja atiende la emergencia en la escuela en San Ramón. Foto: Cruz Roja Costarricense

Según el reporte preliminar, al arribo de la primera unidad de emergencia los socorristas encontraron a 15 estudiantes y una profesora con diferentes molestias, entre ellas malestar general y enrojecimiento en los brazos.

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Ante la situación, la Benemérita movilizó tres ambulancias al centro educativo para brindar atención médica y realizar la valoración de las personas afectadas.

Por el momento, las autoridades desconocen qué habría provocado los síntomas que presentan los estudiantes y la docente.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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