Atienden emergencia en escuela de San Ramón por estudiantes con síntomas de urticaria

La Cruz Roja atiende una emergencia en la Escuela La Palma, ubicada en Piedades Sur de San Ramón, luego de que varios estudiantes y una docente presentaran síntomas compatibles con urticaria.

La Cruz Roja atiende la emergencia en la escuela en San Ramón. Foto: Cruz Roja Costarricense

Según el reporte preliminar, al arribo de la primera unidad de emergencia los socorristas encontraron a 15 estudiantes y una profesora con diferentes molestias, entre ellas malestar general y enrojecimiento en los brazos.

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Ante la situación, la Benemérita movilizó tres ambulancias al centro educativo para brindar atención médica y realizar la valoración de las personas afectadas.

Por el momento, las autoridades desconocen qué habría provocado los síntomas que presentan los estudiantes y la docente.

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