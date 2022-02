Atleta de Olimpiadas Especiales fue mordido por una terciopelo y está grave

Jeikol Gómez Calderón, de 17 años, es un tenista de Olimpiadas Especiales y tiene sus metas muy claras: ganar el último año del colegio, seguir representando a Costa Rica en esas justas y convertirse en cocinero y marinero.

Esos sueños en reiteradas ocasiones se los contó a su mamá, Johanna Gómez; sin embargo, la mordedura de una terciopelo lo mantiene inconsciente en el hospital Escalante Pradilla de Pérez Zeledón y su estado de salud es grave, incluso podrían amputarle una pierna.

Por eso esta madre pide una cadena de oración, porque el sueño de ella es ver a su hijo menor cumpliendo cada unos de esos objetivos.

El muchacho es estudiante de undécimo en el colegio Finca Naranjo, en Laurel de Corredores, y por eso estaba ansioso por terminar esta etapa, así como seguir preparándose para traer a suelo tico una medalla de oro en tenis, tal como lo hizo a nivel individual en las Olimpiadas Especiales de República Dominicana en el 2018.

Jeikol Gómez Calderón está enfrentando su juego más importante: luchar por su vida. Foto: Cortesía Johanna Gómez, mamá.

Cortando caña

Desde el jueves 27 de enero está internado, ya que ese día por la mañana sufrió la mordedura cuando andaba cortando caña de bambú junto con un vecino.

La tragedia ocurrió en El Roble de Laurel, en Corredores de Puntarenas, cerca de la frontera con Panamá.

“Él iba a ir con mi esposo, pero se adelantó con el otro muchacho, tenía que cortar dos cañas para poner un sarán (una malla para hacer sombra), ya había cortado una y con la segunda fue que sufrió el ataque, el lugar estaba limpio, solo había basura de las mismas cañas. La culebra estaba ahí metida, era de color café, estaba camuflada con la caña”, dijo la mamá.

Primero lo llevaron al hospital de Ciudad Neily y luego lo pasaron a Cuidados Intensivos del hospital de Pérez Zeledón, donde lo mantienen intubado y desde hace una semana no despierta.

El joven ganó el oro en tenis en las Olimpiadas Especiales de 2018. Foto: Cortesía Johanna Gómez, mamá.

Pide traslado al hospital México

Este miércoles una ortopedista del centro médico le dijo a doña Johanna que una posibilidad es que le amputen la pierna derecha al muchacho, pero ella se opone porque señala que unos doctores panameños le dicen que aún la pueden salvar.

“Mi hijo apenas está comenzando a vivir, es un deportista con toda una vida por delante y yo le ruego a los médicos que hagan lo posible para salvarle su pierna o bien que me lo envíen al hospital México para que los doctores de ese lugar hagan lo posible para no quitarle su pierna.

“No estoy de acuerdo, he visto otros pacientes con más días internados que mi hijo y no las amputan. A mi hijo ya se la quieren quitar con apenas una semana, el veneno ha ido saliendo y no le veo tanto tejido mal, como para creer que no va a salir, creo que lo pueden seguir tratando para sacarle lo demás”, expresa la mamá.

[ Bebita de un año fue mordida por una terciopelo mientras dormía ]

Doña Johanna solo puede ver a su hijo 10 minutos de día por medio, ella viaja desde Laurel hasta San Isidro del General.

“Esta es otra razón por la que le he pedido a los médicos que me lo trasladen a San José, porque allá vive mi suegra, una hermana y una amistad donde alquilé un tiempo, en cambio en Pérez no tengo familia, por lo que cuando viajo en bus salgo a las 3 de la madrugada, voy llegando cerca de las nueve de la mañana, luego de devuelvo y llego hasta en la tarde a la casa, a veces me lleva un cuñado en carro y eso me salva para no pagar los pasajes, en cambio en San José tengo alternativas para quedarme e ir a visitarlo”, menciona

Jeikol descubrió su pasión por el tenis cuando estaba en noveno, luego de que una profesora les enseñara sobre ese deporte.

La Terciopelo es la más peligrosa del país

Rodolfo Vargas, biólogo regente del Refugio Animal de Costa Rica, explicó que en el país hay 24 especies de serpientes venenosas y, de esas, la terciopelo es la más peligrosa.

“Es una serpiente bastante grande, el tamaño promedio de ellas es de un metro con veinte centímetros, además, a la hora de morder inyecta mucho veneno, comparada con una ‘mata buey’ no es tan fuerte, pero la cantidad que inyecta hace que la reacción sea muy fuerte.

Cuando muerde, la terciopelo libera mucho veneno. Foto: Archivo

“El veneno de la terciopelo destruye tejido muscular, nervioso y si llega al hueso puede provocar una infección y por esa razón los doctores deciden amputar”, detalló.

Recordó que no es recomendable hacer un torniquete luego de un ataque de culebra.

“Al no correr la sangre de manera natural, el veneno se encapsula en algún lugar con el torniquete y la secuela será mucho mayor porque habrá una mayor afección, lo más recomendable es tranquilizar a la persona y llevarla a un centro médico lo antes posible”.

En verano, las terciopelos se reúnen en ríos y quebradas, sobre todo en el Pacífico central y sur, porque las sin cejas se alimentan de sapos y ratones, así como de otros animales que llegan a tomar agua a esos sitios.