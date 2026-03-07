Atropella a dos motociclistas, se da a la fuga y termina detenido por conductores en Circunvalación

La mañana de este sábado se vivieron momentos de tensión y tragedia sobre Circunvalación, luego de que el conductor de un pick up, aparentemente bajo los efectos del alcohol, atropellara a dos motociclistas y tratara de darse a la fuga.

De acuerdo con testigos, el impacto ocurrió en San Sebastián y dejó a ambos motociclistas gravemente heridos sobre la vía.

Uno de ellos murió en la escena, mientras que el otro fue atendido por los cuerpos de emergencia y trasladado en condición grave a un centro médico.

Un conductor protagonizó un terrible accidente en Circunvalación y se dio a la fuga (cortesía/cortesía)

Tras el atropello, el conductor del pick up se detuvo pero minutos después emprendió la huida. En su intento por escapar continuó su marcha sobre la Circunvalación, incluso llevándose una de las motocicletas incrustada en la estructura del vehículo.

La fricción del metal contra el asfalto provocó que durante la huida se generaran chispas y pequeñas llamas, dejando incluso algunos pedazos encendidos sobre la carretera.

La escena llamó la atención de otros conductores que transitaban por la zona.

Varios de ellos comenzaron a grabar la peligrosa huida, mientras que otros motociclistas decidieron perseguir al conductor para evitar que escapara. Algunos enterados de que algo había pasado y otros sospechandolo.

La persecución se extendió por varios metros hasta que cerca de Hatillo, el conductor se detuvo, se bajó y dio algunos pasos.

Según relatan testigos, los mismos conductores que lo seguían no le permitieron que continuara su huida.

Quienes presenciaron la situación aseguran que el hombre aparentaba estar bajo los efectos del alcohol, aunque serán las autoridades quienes deberán confirmar esa condición mediante las pruebas correspondientes.

El caso es investigado por el Organismo de Investigación Judicial. El conductor involucrado sería un hombre de apellido Potoy.