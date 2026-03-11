Atropello mortal en Los Chiles: hombre fue impactado por tráiler

Un hombre falleció la madrugada de este miércoles luego de ser atropellado por un tráiler en El Amparo de Los Chiles, en Alajuela.

La Cruz Roja atendió el accidente. Foto Ilustrativa (Reiner Montero/Cortesía)

El reporte fue atendido por la Cruz Roja a las 2:07 a.m., cuando recibieron la alerta sobre una persona atropellada.

Cuando los socorristas llegaron, el hombre ya estaba fallecido.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, quienes se encuentran en el sitio realizando el levantamiento del cuerpo.

Las causas del accidente se mantiene en investigación.