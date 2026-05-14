(Audio) Policía clama por ayuda para compañero baleado por sicarios: “Tengo un compañero herido, no me respira”

Un desgarrador audio que circula en redes sociales muestra la desesperación con la que un oficial de la Fuerza Pública clamaba por ayuda para su compañero, quien fue atacado a balazos por unos sicarios a plena luz del día en Batán, Limón.

El violento ataque ocurrió a eso de las 2:58 p.m. de este miércoles en el centro de Batán de Limón, en las inmediaciones de una licorera, cuando los dos uniformados se encontraban en una esquina, de pie al lado de sus motocicletas.

En un video grabado por una cámara de seguridad se alcanza a observar como cuatro sujetos que viajaban en dos motocicletas atacan a balazos a ambos uniformados, haciendo que uno caiga desplomado sobre la acera. Pese a que el otro policía intentó detenerlos los sujetos se dieron a la fuga.

La página de Facebook Policía de Costa Rica, compartió un audio en el que se escucha como por frecuencia policial uno de los uniformados clama por ayuda para el policía herido.

En el desgarrador audio se escucha como al policía se le quiebra la voz en un par de ocasiones al ver la condición tan delicada en la que se encontraba su compañero.

“Dieciocho, dieciocho (ayuda, ayuda), tengo un compañero herido, coordinar con cincuenta y nueve (Cruz Roja), no me respira (...) eran cuatro sujetos (...) por favor, colabóreme, el compañero no responde”, dice el oficial en el audio.

La Cruz Roja informó que el policía herido, de aproximadamente 28 años, recibió varios impactos de bala, al parecer, uno de ellos lo alcanzó en la cabeza.

Dos oficiales de Fuerza Pública heridos de bala en Limón. (Keyna Calder/Suministrada)

El uniformado, cuya identidad no se ha dado a conocer, fue llevado crítico al Hospital Tony Facio de Limón, posteriormente el Servicio de Vigilancia Aérea lo llevó hasta el aeropuerto Juan Santamaría, para que una ambulancia de Bomberos lo llevara a un centro médico en la capital.

Seguridad Pública informó que otro oficial también resultó herido en ese ataque, pero no dieron a conocer qué heridas sufrió ni su condición de salud.

El Ministerio de Seguridad Pública mantiene un amplio operativo en Limón para dar con los sospechosos.