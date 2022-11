(Audio) Reproducen audio de la doctora Cedeño en el juicio, esto le contó a una amiga

La voz de la doctora María Luisa Cedeño Quesada se escuchó por primera vez en la sala 4 del Tribunal Penal de Goicoechea, donde se lleva el juicio por su atroz muerte.

El audio que pusieron fue uno de los últimos que le envió a su amiga Essme Vargas Fallas, en la que le contaba sobre su estadía en el hotel La Mansión Inn en Manuel Antonio, Quepos y en la que, incluso, le decía que estaba feliz.

Essme recordó que María Luisa viajó sola con su perrita Mafalda ‘Maffi’, debido a que quería mejorar el ánimo.

“Mita, vieras qué bueno es este hotel, solo hay como dos huéspedes, entonces Mafalda (la mascota de la doctora) es como la reina del lugar y además me tratan demasiado bien”, expresó la médica.

Essme, junto a su esposo, tenían un paseo a Santa Teresa de Cóbano, sin embargo, María Luisa no podía ir con ellos debido a que ya se había comprometido para una cirugía el lunes 20 de julio del 2020.

Debido a esta situación, Essme y María Luisa habían buscado un hotel que aceptara mascotas para que ella fuera a pasear, fue así como encontraron en una aplicación La Mansión Inn.

La doctora Cedeño, en el mismo audio, le dijo a su amiga que cuando llegó le ofrecieron un todo incluido y ella lo aceptó.

“Me traen todo, le traen agüita a Mafalda, me traen fresas, piñita, no tienes idea la chineación aquí, me ha encantado, estoy superchineada, estoy hablando con el bartender, con el asistente del dueño, el dueño es holandés, entonces todo es superchiva”, manifestó en su audio.

Al final dijo que el lugar sí estaba descuidado, porque tenía la mitad del personal (inicios de la pandemia), pero señala que era lo que necesitaba.

La médica Cedeño en ningún momento dijo que se sentía preocupada de estar en ese hotel.