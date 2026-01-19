Aumenta la lista de extraditables: Fiscalía confirma detención de dos hombres solicitados por Estados Unidos

La lista de personas extraditables requeridas por el gobierno de los Estados Unidos sigue aumentando, pues el Ministerio Público confirmó la detención de dos hombres solicitados por delitos relacionados con narcotráfico.

Se trata de Alexi Meléndez León, requerido por el Distrito Este de Texas por supuestos delitos de narcotráfico, y Gabriel Lozano Bonilla, quien deberá enfrentar la justicia en el Distrito Sur de Nueva York, también por delitos relacionados con drogas.

“Gracias a la coordinación entre la Fiscalía General y la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), hoy se logró la detención de dos personas más con solicitud de extradición a los Estados Unidos, en el marco de investigaciones por delitos vinculados al narcotráfico”, informó la Fiscalía.

El Ministerio Público señaló que ambos fueron detenidos en la cárcel, donde se encuentran descontando prisión preventiva por causas que se tramitan en Costa Rica.

Ambos sujetos fueron detenidos en la cárcel debido a que enfrentan causas penales en nuestro país. (Freepik)

“Meléndez, colombiano nacionalizado costarricense, fue detenido en setiembre del 2024, en Ciudad Colón, Mora. Contra él se tramita la causa 25-000033-1035-PE, por legitimación de capitales.

“En el caso de Lozano, a él se le sigue la causa 22-000088-0622-PE, conocida como ‘Corona’, la cual se encuentra en investigación en la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada”, detallaron las autoridades.

Según el Ministerio Púbico, estas acciones reflejan el compromiso de la Fiscalía General con el combate al crimen organizado transnacional, mediante el trabajo articulado con autoridades internacionales.